Momento del sorteo del pasado jueves S. DORADO

Requerimiento a las peñas para optar a las nuevas casetas del Carnaval del Toro

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo responde a la polémica suscitada en el sorteo del pasado jueves

D. S.

Ciudad Rodrigo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha emitido una resolución tras la polémica acontecida en el sorteo de las casetas para las peñas del Carnaval del Toro del pasado jueves y las reclamaciones presentadas por algunas de ellas. Por un lado, la mesa acepta la reclamación verbal formulada durante el desarrollo del sorteo público y considera que «ha habido asociaciones que han solicitado espacios por peñas y asociaciones legalmente constituidas sin relacionarse a través de los medios electrónicos».

Por ello, el Consistorio pide a las 6 entidades que no realizaron el proceso por los cauces electrónicos que lo hagan en un plazo de tres días hábiles. Estas asociaciones son: Son de Lunares CR, Asociación El Bucle Mirobrigense, Asociación Mirojoven, Asociación de Pescadores Cuenca del Río Águeda y ASMICA Asociación de Mirobrigenses a Caballo.

Por otra parte, las 18 asociaciones agraciadas en el sorteo , y que están legalmente constituidas como asociación, deberán enviar un documento de verificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que «acredite la validez del certificado de referida peña o agrupación con antelación a la finalización del plazo de presentación que era el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas». El Ayuntamiento informa que para la obtención se referido documento «se deberá descargarlo de la web de mencionado organismo» y que disponen de tres días hábiles para ello.

Finalmente, tras este proceso, la mesa volverá a reunirse y eliminará a aquellas que no cumplan con estos requerimientos y procederá a la adjudicación definitiva de las 9 nuevas casetas para el próximo Carnaval.

