Requerimiento a las peñas para optar a las nuevas casetas del Carnaval del Toro El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo responde a la polémica suscitada en el sorteo del pasado jueves

D. S. Ciudad Rodrigo Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha emitido una resolución tras la polémica acontecida en el sorteo de las casetas para las peñas del Carnaval del Toro del pasado jueves y las reclamaciones presentadas por algunas de ellas. Por un lado, la mesa acepta la reclamación verbal formulada durante el desarrollo del sorteo público y considera que «ha habido asociaciones que han solicitado espacios por peñas y asociaciones legalmente constituidas sin relacionarse a través de los medios electrónicos».

Por ello, el Consistorio pide a las 6 entidades que no realizaron el proceso por los cauces electrónicos que lo hagan en un plazo de tres días hábiles. Estas asociaciones son: Son de Lunares CR, Asociación El Bucle Mirobrigense, Asociación Mirojoven, Asociación de Pescadores Cuenca del Río Águeda y ASMICA Asociación de Mirobrigenses a Caballo.

Por otra parte, las 18 asociaciones agraciadas en el sorteo , y que están legalmente constituidas como asociación, deberán enviar un documento de verificación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que «acredite la validez del certificado de referida peña o agrupación con antelación a la finalización del plazo de presentación que era el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas». El Ayuntamiento informa que para la obtención se referido documento «se deberá descargarlo de la web de mencionado organismo» y que disponen de tres días hábiles para ello.

Finalmente, tras este proceso, la mesa volverá a reunirse y eliminará a aquellas que no cumplan con estos requerimientos y procederá a la adjudicación definitiva de las 9 nuevas casetas para el próximo Carnaval.