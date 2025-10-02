Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trabajos de reparación de la tubería.

Reparación urgente de tuberías de saneamiento en San Esteban de la Sierra

El Ayuntamiento interviene en un tramo con rotura y destina 2.000 euros del Fondo de Cohesión Territorial. Esta subvención llega a los 10.000 euros, que servirán para financiar mejoras en redes y calles

San Esteban de la Sierra

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:50

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha llevado a cabo obras de reparación de un tramo de tuberías de la red de saneamiento que enlazan con la depuradora. Se trata de un tramo de ocho metros cuya reparación era urgente como consecuencia de la rotura de un desagüe ubicado en la zona baja del municipio.

La reparación ha supuesto una inversión de 2.000 euros, que se han financiado con cargo al Fondo de Cohesión Territorial 2025 de la Diputación provincial. Según explicó el alcalde, Antonio Labrador: «Ha sido a coste cero para las arcas municipales, que se mantienen saneadas gracias a las subvenciones que nos permiten acometer las obras necesarias para mantener unos servicios públicos en las mejores condiciones».

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha recibido a través de esta línea de ayuda una cuantía de 10.000 euros, que servirán para completar la renovación de las redes de agua y realizar obras de pavimentación que mejoren el estado de las calles del municipio.

Zona donde se ha llevado a cabo la reparación.
