«Las rentas en el pueblo son altas porque vive mucha gente con empleos estables, buscan calidad de vida» El alcalde de Cabrerizos, Claudio del Río, está al frente del municipio con los vecinos que ostentan la renta más alta de la provincia

Claudio del Río es el alcalde de Cabrerizos que cuenta con la renta más alta de la provincia con 34.931 euros.

EÑE / FRANCISCO MARTÍN Cabrerizos Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Volver a liderar el ranking de municipios con más de 1.000 habitantes y mayor renta de la provincia no ha sido una sorpresa para el alcalde de Cabrerizos, Claudio del Río.

El regidor atribuye esta posición al perfil profesional de los vecinos. «Las rentas son altas porque aquí vive mucha gente con empleos estables. Hay matrimonios de funcionarios, policías, enfermeros, maestros, médicos e incluso muchos profesores universitarios que se han asentado en Cabrerizos», afirma.

La localidad cuenta actualmente con 4.323 vecinos censados y unas 1.500 viviendas, en su mayoría unifamiliares y aisladas. Esta tipología se ha consolidado especialmente desde la pandemia.

«La gente busca espacios amplios, tranquilidad y calidad de vida, pero sin renunciar a estar cerca de la capital», señala Del Río.

La cercanía a Salamanca, unida a la buena dotación de servicios y la conexión directa por carril bici, han convertido al municipio en un lugar cada vez más demandado para residir.

En este sentido, el Ayuntamiento trabaja en varios proyectos destinados a mejorar infraestructuras y servicios.

Entre ellos destaca la construcción de un edificio multiusos junto a las piscinas municipales, con una superficie de 300 metros cuadrados. «Será un espacio versátil, pensado para dar respuesta a diferentes necesidades del pueblo», detalla el alcalde. En este contexto, el proyecto cuenta con un presupuesto de 330.000 euros, que será financiado mediante una subvención directa de la Junta de Castilla y León.

Otro de los aspectos que más define al municipio es su perfil joven. En este sentido, el municipio cuenta con más de 1.500 menores de 18 años. «Tenemos unos 337 alumnos en el colegio y cerca de 300 en edad de instituto. Es una cifra muy importante que refleja el crecimiento y la vitalidad del pueblo», destaca el alcalde.

Para esta población infantil y juvenil, el Ayuntamiento impulsa iniciativas como el programa educativo municipal 'Cabrerizos Educa', con actividades que complementan el currículo escolar en áreas como el medio ambiente, la lectura, la salud o la solidaridad.

«Es una buena noticia estar a la cabeza en renta, pero nuestro verdadero objetivo es que eso se traduzca en bienestar para nuestros vecinos y oportunidades para el futuro», concluye Claudio Del Río.