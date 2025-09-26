Renovaciones en Abusejo para una mejor vida diaria La reforma y mejora de varias calles, así como de las luminarias o las actuaciones en el depósito son algunos de los trabajos realizados en la localidad

El Consistorio de Abusejo continúa con su apuesta por mejorar el día de sus vecinos, sabiendo de las limitaciones al ser un municipio de pequeñas dimensiones. En este sentido, el alcalde, Jesús Ángel García, destaca el trabajo realizado en la mejora de diversas calles de la localidad, así como el cambio de iluminación o de las redes de abastecimiento y saneamiento. «Muchas tenía metidas tuberías de fibrocemento, muy antiguas y que tenían muchas fugas. Aún nos queda parte para el cambio completo, se va haciendo poco a poco, gracias al presupuesto municipal y las ayudas que llegan de la Diputación o la Junta», señala el regidor.

Otra obra importante será el arreglo del depósito del agua. «El tejado está en mal estado porque tiene muchas goteras» a las que han sumado la presencia de aves que ha dañado la estructura. Así mismo, se acometerá el cambio del componente electrónico de la máquina de bombeo, «que se estropea con frecuencia y vamos a proceder a sustituir el cuadro eléctrico», matiza el alcalde.

Las fiestas que celebra el municipio cada año, con motivo del Patrocinio de San José y durante la época estival, han contado con una alta participación, lo que ha llenado de vida las calles del municipio y ha propiciado el reencuentro entre vecinos que no residen durante todo el año en Abusejo.

En el apartado de la modernización de las comunicaciones, la localidad disfruta desde hace unos meses de la red de fibra óptica, lo que supone un impulso para el acceso a la red de redes y que, a buen seguro, servirá para atraer a nuevas familias con las opciones de teletrabajo que posibilitan estas mejoras.

Por todo ello, la localidad de Abusejo afronta el futuro con ilusión y espera seguir adelante con los proyectos de mejora la vida cotidiana de sus vecinos y ofreciendo servicios básicos que mantengan el número de habitantes.

