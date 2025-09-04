Reinicio del proyecto para el desmantelamiento la planta nuclear de Saelices el Chico

D. Sánchez Saelices el Chico Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

La Subdirección General de Energía Nuclear, organismo perteneciente al Ministerio para la Transición ecológica y el Reto Demográfico, ha elevado a información pública el proyecto presentado por la empresa Enusa para la fase 1 del proyecto de desmantelamiento y cierre de la Planta «Quercus» de fabricación de concentrados de uranio en Saelices el Chico y su impacto ambiental. Durante este proceso se admite la emisión de alegaciones a dicho proceso.

Enusa ha tenido que reiniciar los trámites debido a que, cuatro años desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aún no se ha comenzado la ejecución del proyecto, haciendo que dicha declaración haya perdido su vigencia. De este manera, la empresa vuelve a presentar dicho proyecto al ministerio, así como el impacto ambiental de las intervenciones para que pasen el periodo de exposición pública obligatoria por los trámites administrativos pertinentes.

El objetivo final que se persigue es que las condiciones radiológicas del emplazamiento restaurado «sean lo más parecidas posibles a las originales» y se prevé el desmantelamiento tres fases consecutivas siendo «la primera de las cuales, objeto de este procedimiento de consulta pública».

En este sentido, la fase inicial se basa en la construcción de un recinto impermeabilizado de confinamiento en el que se depositarán los residuos procedentes de las operaciones de demolición, corte, desmontaje, y descontaminación de los equipos y obra civil que conformaban las instalaciones industriales. La segunda hace referencia al sellado del referido recinto de confinamiento y extendido sobre el mismo del mineral agotado que forma parte de la denominada «era de lixiviación estática» y, por último, la adecuación, impermeabilización y remodelación morfológica del entorno natural circundante, y revegetación final de la superficie, cumpliendo con los criterios de estabilidad y límites de actividad radiológica establecidos para que el impacto «sea similar al impacto producido por el fondo radiológico natural del emplazamiento».

Esta planta de Saelices el Chico, denominada «Quercus» y destinada a la fabricación de concentrados de uranio, se puso en marcha en 1993 y finalizó su actividad en el año 2002. Aunque el desmantelamiento de la planta debía haberse llevado a cabo en el año 2005 el proceso se dilató debido al ser la única de fabricación de este tipo en España.

Ampliar En vías de una nueva planta fotovoltaica Paralelamente al reinicio del proceso para el desmantelamiento de la planta «Quercus», la empresa Enusa ha recibido el visto bueno al informe de impacto ambiental a la construcción de una planta fotovoltaica para el autoconsumo del Centro de Recuperación que actualmente está en funcionamiento y que encabeza la labores de restauración del espacio natural que ocupa la instalación. La ubicación de la Planta Solar Fotovoltaica para autoconsumo con almacenamiento y sin excedentes de 500,5 KWp, está en una parcela con una ocupación de 6.050 metros cuadrados, lo que supone un 0,07% de la superficie total de la parcela. En el proyecto se prevé que el sistema fotovoltaico sea con montaje en suelo sobre estructura fija inclinada 30 º y biposte, en el que se instalarán 770 módulos fotovoltaicos y la sujeción de la estructura al terreno se realizará mediante sistemas de hincado siempre que sea posible.