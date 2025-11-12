La reforma de la plaza Comuneros en Santa Marta de Tormes mejora sus zonas verdes

EÑE Santa Marta de Tormes Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha finalizado el acondicionamiento y mejora de la plaza Comuneros tras la intervención en las siete zonas verdes diferenciadas de las que consta este espacio que, además, cuenta con un parque infantil cubierto. La nueva imagen de la plaza ha supuesto para el Consistorio una inversión de más de 18.000 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León.

«Estamos muy satisfechos con el resultado ya que hemos eliminado todas las zonas deterioradas incorporando nuevas especies muy acordes con el espacio que, además, es uno de los más frecuentados por las familias de Santa Marta que son usuarias habituales tanto de la zona de juego, como de las áreas de descanso », explicó Marta Labrador, concejal de Obras, Parques y Jardines.

Los trabajos han consistido en el acondicionamiento del terreno y la retirada y recebado del césped en aquellas superficies que lo necesitaban, así como el aporte de tierra vegetal, la instalación de tela antihierba y la reforma del sistema de riego. Además, se han limpiado los parterres, se han podado los ejemplares arbóreos, los setos y los arbustos en mal estado, así como los árboles enfermos, secos o con riesgo de caída.

Por otro lado, se han incorporado a las zonas ajardinadas de la plaza Comuneros nuevos parterres arbustivos y con plantas aromáticas, así como plantas tapizantes. También se han sumado nuevas especies como el lino de Nueva Zelanda, festuca, acebo, magnolios, ginkgo biloba, ciprés de Leyland, aligustre y soyate. Como elemento delimitador de las distintas plantaciones que se han diseñado de forma muy estética con zonas sobreelevadas sobre corteza decorativa, se ha empleado rocalla.