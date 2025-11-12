Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil Marta Labrador, en la plaza de Comuneros de Santa Marta de Tormes. EÑE

La reforma de la plaza Comuneros en Santa Marta de Tormes mejora sus zonas verdes

Se han incorporado nuevas especies e instalado sistemas antihierbas

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha finalizado el acondicionamiento y mejora de la plaza Comuneros tras la intervención en las siete zonas verdes diferenciadas de las que consta este espacio que, además, cuenta con un parque infantil cubierto. La nueva imagen de la plaza ha supuesto para el Consistorio una inversión de más de 18.000 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León.

«Estamos muy satisfechos con el resultado ya que hemos eliminado todas las zonas deterioradas incorporando nuevas especies muy acordes con el espacio que, además, es uno de los más frecuentados por las familias de Santa Marta que son usuarias habituales tanto de la zona de juego, como de las áreas de descanso », explicó Marta Labrador, concejal de Obras, Parques y Jardines.

Los trabajos han consistido en el acondicionamiento del terreno y la retirada y recebado del césped en aquellas superficies que lo necesitaban, así como el aporte de tierra vegetal, la instalación de tela antihierba y la reforma del sistema de riego. Además, se han limpiado los parterres, se han podado los ejemplares arbóreos, los setos y los arbustos en mal estado, así como los árboles enfermos, secos o con riesgo de caída.

Por otro lado, se han incorporado a las zonas ajardinadas de la plaza Comuneros nuevos parterres arbustivos y con plantas aromáticas, así como plantas tapizantes. También se han sumado nuevas especies como el lino de Nueva Zelanda, festuca, acebo, magnolios, ginkgo biloba, ciprés de Leyland, aligustre y soyate. Como elemento delimitador de las distintas plantaciones que se han diseñado de forma muy estética con zonas sobreelevadas sobre corteza decorativa, se ha empleado rocalla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa con lo que llega en los próximos días: «Por San Martino...»
  2. 2 Viviendas premium de estreno a ocho minutos de la Plaza de España
  3. 3 La neumonía crece entre los jóvenes: «Ya no es un problema solo de abuelos»
  4. 4 Batanezón, un toro para la leyenda del Campo Charro
  5. 5 La Guardia Civil recupera en diferentes pueblos de Salamanca dos coches robados
  6. 6 Gallinas encerradas: montan «gimnasios» para que no se estresen
  7. 7 Así va la obra del primer ascensor urbano: «Para entonces estará terminado, seguro»
  8. 8 Arremete contra varios locales con una piedra y acaba reducido tras una persecución a pie
  9. 9 87 ayuntamientos salmantinos no presentaron las cuentas económicas del año 2024
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 11 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La reforma de la plaza Comuneros en Santa Marta de Tormes mejora sus zonas verdes

La reforma de la plaza Comuneros en Santa Marta de Tormes mejora sus zonas verdes