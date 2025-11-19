Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Asistentes a la charla sobre el patrimonio industrial en la Escuela de Ingenieros de Béjar. TEL

Recorrido visual por el patrimonio industrial de Béjar en la Escuela de Ingeniería

La Universidad de la Experiencia y el Centro de Estudios Bejaranos finalizan así el ciclo de charlas tras celebrar con éxito esa iniciativa conjunta.

Béjar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:11

La Universidad de la Experiencia y el Centro de Estudios Bejaranos han cerrado esta tarde de miércoles el ciclo de actividades conjuntas desarrolladas en las últimas semanas en el marco del curso académico de ese ciclo de formación integeneracionales.

El protagonista de la última charla ha sido el historiador, investigador y miembro del Centro de Estudios Bejaranos, que ha realizado un recorrido visual por el patrimonio industrial de la ciudad. En el salón de actos, ha hecho un repaso de las fábricas entre Candelario y Béjar a lo largo del río Cuerpo de Hombre y el casco urbano de la ciudad.

El público se ha acercado hasta ese centro universitario en una de las actividades extraordinarias financiadas por el Ayuntamiento de Béjar para colaborar con la Universidad de Salamanca.

Imagen principal - Recorrido visual por el patrimonio industrial de Béjar en la Escuela de Ingeniería
Imagen secundaria 1 - Recorrido visual por el patrimonio industrial de Béjar en la Escuela de Ingeniería

La agenda de actividad regresará a la Universidad de la Experiencia de cara al próximo mes de enero tras las fiestas navideñas ya que a lo largo de estas semanas los alumnos participarán en las clases habituales.

