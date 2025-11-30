Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Acto de entrega del reconocimiento a la biblioteca de Villamayor. EÑE

Reconocimiento a la accesibilidad de la biblioteca de Villamayor

El edificio público ha recibido el galardón a la 'Mejor Iniciativa Accesible en el Medio Rural'

EÑE

Villamayor de Armuña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:18

La Biblioteca Pública Municipal de Villamayor ha sido distinguida en la III Edición de los Reconocimientos a la Accesibilidad otorgados por la Red del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) del IMSERSO en Salamanca, recibiendo el galardón a la «Mejor Iniciativa Accesible en el Medio Rural». Este premio reconoce las acciones desarrolladas por la biblioteca para favorecer la inclusión y garantizar el acceso universal a la cultura de las personas con discapacidad, consolidando a Villamayor como un referente comarcal en igualdad de oportunidades.

El jurado valoró especialmente la estrecha colaboración entre la biblioteca y los usuarios del Centro ASPACE de Villamayor, quienes participan de manera habitual en las actividades propuestas. Gracias a esta implicación y a la sensibilidad con la que se diseñan las iniciativas inclusivas, la biblioteca se ha convertido en un espacio abierto, accesible y cercano.

El Ayuntamiento destacó el papel fundamental de Manuel Hernández Leal, técnico de la biblioteca, cuya dedicación, profesionalidad y vocación de servicio han sido determinantes para lograr este reconocimiento. Hernández Leal, junto a las concejalas María Soledad García Rivero (Acción Social) y María José García Amaro (Cultura y Educación), acudieron a Salamanca para recoger el galardón, mostrando el compromiso institucional con la accesibilidad y la promoción de la cohesión social.

Desde el Ayuntamiento se agradeció a la Red del CRMF del IMSERSO, a los usuarios y profesionales de ASPACE y, de manera especial, a Manuel Hernández Leal, por su entrega y apuesta continua por una biblioteca inclusiva. Este galardón refuerza la identidad de Villamayor como un municipio comprometido con la integración, la accesibilidad y la justicia social.

