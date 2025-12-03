Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Exposición de setas durante las Jornadas Micológicas del 2023. EÑE

Recolección y exposición de setas durante las Jornadas Micológicas de Alba de Tormes

Las actividades, programadas por el Consistorio, tendrán lugar el 13 y 14 de diciembre

EÑE

Alba de Tormes

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:45

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha dado a conocer el programa de las III Jornadas Micológicas, que se celebrarán durante el fin de semana del 13 y 14 de diciembre. La propuesta incluye actividades divulgativas, salidas al campo, talleres y una exposición abierta al público, combinando naturaleza, educación medioambiental y ocio familiar.

En este sentido, las jornadas comenzarán el sábado 13, a partir de las 9:00 horas, con una salida guiada para la recolección de setas por el entorno de la localidad. Para participar en esta actividad es necesario inscribirse previamente en las oficinas municipales o a través del correo electrónico 'medioambiente@villaalbadetormes.com', ya que las plazas son limitadas. Por la tarde, a las 17:00 horas, el salón multiusos del Ayuntamiento acogerá un taller de identificación de las especies recolectadas, en el que los asistentes aprenderán a distinguir entre variedades comestibles y tóxicas. La entrada será libre hasta completar aforo.

El programa continuará el domingo 14, con una exposición de setas en la Plaza Mayor, entre las 10:00 y las 14:00 horas. Una muestra que servirá como punto de encuentro para aficionados y curiosos. Con estas actividades, el Consistorio reafirma su firme apuesta por un turismo sostenible, la educación ambiental y la divulgación del patrimonio natural del municipio.

