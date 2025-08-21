Un rebosante San Sebastián

La comida popular reúne a todos los vecinos con un motivo solidario para poner fin a los festejos.

Toda la población de Cipérez encontrará este año en San Sebastián un refugio para evadirse de los duros momentos recientemente vividos, y para disfrutar, por unos días, de sus amadas fiestas, apoyados en familiares y amigos, ahora más unidos que nunca. La programación mantiene todos los actos más deseados y, como es costumbre, una actuación estelar, en este caso la de Sylvia Pantoja, con un gypsy-show cargado de temas conocidos por todos: 'Esta Cobardía', 'Volando Voy', 'A mi Manera', 'Dame Veneno', 'Ay Pena, Penita, Pena', y otros muchos temas.

Hoy da comienzo la celebración en honor al patrón, con el esperado momento de la proclamación de reina y damas con sus respectivos acompañantes: Sheila Vicente Hernández, reina, en compañía de Alejandro Hernández Cabrero; Nayara Rodríguez Sánchez, primera dama de la mano de Eloy Hernández Hernández; e Irene Alonso Vaquero, segunda dama de la mano de Antonio Rodríguez Cuesta. La peña Pampox pondrá voz al pregón.

Después de una primera noche de verbena, comienza el fin de semana, con un viernes de liturgia y procesión, recorrido con el santo pero también por los bares a la hora del vermut. Las carrozas y los disfraces tiñen de color esta jornada, cambiando el gris de las cenizas por un toque de alegría y jovialidad, más necesario que nunca para demostrar que el pueblo de Cipérez sigue en pie. La charanga animará la noche y será además la que elija a los ganadores. Después de la noche estelar con Sylvia Pantoja y espectáculos hasta la madrugada, llegan días de frenesí, batallas de agua, toboganes vertiginosos y, por supuesto, solidaridad con la paella, una muestra más del espíritu colaborador de Cipérez.

Hoy

21:30 horas: proclamación de reina y damas, con sus acompañantes. a continuación, pregón de fiestas a cargo de los componentes de la peña Pampox y recepción de autoridades. durante el evento habrá un aperitivo en la plaza para todos los asistentes, cortesía de varios colaboradores.

0:30 horas: verbena a cargo de la orquesta Acuarela.

Viernes, 22

12:00 horas: santa misa solemne y procesión de San Sebastián por las diferentes calles del pueblo.

13:00 horas: recorrido por los diferentes bares para tomar el vermut.

20:00 horas: concentración de carrozas y disfraces en el multiusos.

20:30 horas: desfile de las carrozas y disfraces con recorrido tradicional hasta la plaza, con la charanga La Escala, que hará de jurado para conceder los premios. entrega de obsequio a todos los participantes.

0:00 horas: actuación estelar de Sylvia Pantoja con su Gypsy Show: rumbas y clásicos con conocidos temas. a continuación, espectáculos en camión escenario con pasodobles, rumbas, tangos, etc. baile especial de matrimonios con Armando.

2:30 horas: disco móvil con gogós profesionales, láseres y música ininterrumpida hasta el amanecer.

Sábado, 23

13:00 horas: concursos y juegos para niños en el parque.

14:00 horas: homenaje al mayor, en el multiusos.

17:00 horas: batalla de agua en el parque.

19:30 horas: láser combat en el parque.

20:30 horas: la charanga La Escala amenizará la fiesta en la plaza y recorrerá las diversas peñas, que servirán un pincho para todos los asistentes.

0:30 horas: gran verbena con la orquesta Kapitana.

Domingo, 24

13:00 horas: encierro infantil con carretones.

17:00 horas: gran parque infantil y lanzadera de agua de 50 metros. a continuación, fiesta de la espuma.

19:00 horas: tradicional competición de calva en el parque.

23:30 horas: bingo para todos, con diversos premios, en el multiusos.

Lunes, 25

15:00 horas: gran paella solidaria.

22:00 horas: cine de verano en el frontón.

Juan Francisco Alonso, alcalde: «Estamos en una calma relativa. Lo vivido ha sido una pesadilla, pero todo el mundo se ha volcado» El pueblo vive un verano insólito de pérdidas y miedo. Ahora que parece que la tempestad ha pasado, las fiestas se abren camino, aunque el recuerdo del fuego sigue presente, y los estragos, más lo que pudo haber pasado, aún hacen estremecerse a los vecinos. ¿Cómo se está viviendo todo lo ocurrido? —Con todo lo que ha sucedido no tenemos muchas ganas de fiestas, pero hay que hacerlas. He preguntado a la gente y opinan que ya, después de lo que ha sucedido... Afortunadamente no ha habido desgracias personales, a excepción de algún herido con grado 2 y 3 de quemaduras, algún esguince o rotura de tobillo, etc. Está siendo muy duro; estamos expectantes, en una calma relativa, preocupadísimos. No se entiende que el día 13 se produjera un primer incendio por un rayo en un roble, se atajara, y a los dos días se reactivara prácticamente a la misma hora, cuando más aire hay. Hay que agradecer que el pueblo entero se ha volcado, y personas de todas partes, que no conocíamos, han venido con sus tractores, así como los equipos de extinción. El incendio quedó muy cerca de la fábrica de obleas; habría sido catastrófico, volaría por los aires medio pueblo... ¿Qué mensaje querría dar a la gente en estos tiempos difíciles de cara a las fiestas? —Que nos olvidemos por unos días de todo lo que ha pasado, que ha sido realmente una pesadilla, y que por un momento disfrutemos de las fiestas. Hay que seguir adelante. En cuanto a las instituciones, he estado constantemente en contacto con la Junta y con la Diputación, informando de cómo iba todo y advirtiendo de la proximidad del fuego a la fábrica. Ha ido bien, aunque se tardó quizá un poco en llegar al lugar, pero es que estaban todos ocupados en otros focos; no se podía pedir más. ¿Quiénes son los protagonistas del pregón, y a qué causa se destinará la paella solidaria? ¿Qué cabe mencionar de la programación? —Desde hace años se decidió que los pregones los harían las peñas, ya que a veces costaba decidir, o en quien pensabas no quería, así que se hace por orden, de la más antigua a la más reciente. Este año le toca a la peña Pampox, con 30 años de antigüedad. En cuanto a la paella solidaria, la recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer, aunque aún no hemos elegido la ONG. Estimamos que se recaudarán más de mil euros. El programa tiene las actividades habituales que funcionan muy bien: el Día del Niño, el Día del Mayor... Contamos con la actuación de Sylvia Pantoja. Cabe mencionar que es posible que los juegos infantiles del sábado a las 13:00 horas no se realicen si hace mucho calor. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo en el último año, y en qué trabaja ahora el Ayuntamiento? —Hemos asfaltado varias calles, hemos tenido la ampliación del cementerio, que no está terminada; hemos hecho una pista de pádel y otra de baloncesto... Para todo ello contamos con los Planes Provinciales de la Diputación. Para este año queremos centrarnos en la depuradora; es algo que no se puede posponer. Ya está proyectada y estamos a la espera de que nos digan cuándo se comenzará. Es algo prioritario.