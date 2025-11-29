Así se realizará la exhumación de la venerable Aurora Calvo en Béjar a principios de 2026 Será en la iglesia de San Juan en un espacio ya habilitado para promover su devoción. La comisión dispone de un baúl restaurado, que guardaba cartas y objetos de la beata

Imagen del altar de la iglesia de San Juan en cuya parte derecha se ubicarán los restos de Aurora Calvo.

TEL Béjar Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:30

La comisión Pro Beatificación de la beata bejarana Aurora Calvo se prepara para la veneración de la joven en la iglesia de San Juan de cara a principios de año después de la exhumación de sus restos mortales ubicados en el cementerio de San Miguel de la ciudad.

Esa entidad ha finalizado ya el ciclo de actos organizados con motivo del 92 aniversario de la muerte de Aurora Calvo, que ha contado con charlas y la tradicional ofrenda floral en su tumba en el campo santo bejarano el pasado 22 de noviembre.

El vicepostulador de la causa, nombrado por el Obispado de Plasencia, el sacerdote Guillermo Gómez, prevé que se celebre el acto de exhumación entre enero y febrero y, después, trasladar los restos en una semana hasta la iglesia de San Juan.

¿Cómo se realizará el proceso de exhumación?

La comisión explica que la ceremonia de exhumación de un venerable es «un rito solemne, de naturaleza religiosa o canónica» en el que se procederá a la apertura de la tumba para «reconocer y verificar los restos y su traslado a un templo como un paso previo a su popular beatificación». El acto comenzará con la lectura del decreto y la orden para dar apertura a la tumba y al reconocimiento posterior físico de los restos por médicos forenses. Un notario eclesiástico levantará acta detallada para, después, sellar y clausurar el nuevo féretro en lugar apropiado para la veneración.

¿Quiénes intervienen en la exhumación?

Ese acto requiere la constitución de un tribunal eclesiástico con un médico forense, un notario junto con el presidente del tribunal eclesiástico y el secretario que ha de levantar acta de todo el proceso de exhumación.

Después, serán extraídos de la tierra los restos «con devoción y sentido religioso» y se trasladarán cerrados con una sola llave a un lugar donde trabajarán los forenses y ayudantes. Después, se ubicarán en una mesa amplia con un mantel blanco para efectuar el reconocimiento de los restos. El personal médico y forense inspeccionará y certificará la autenticidad de los restos mortales así como sus reliquias, previa limpieza y conservación.

Una vez reconocidos los restos mortales, se cerrará la losa, se dará lectura al acta notarial y se ubicarán en un baúl restaurado por Paulino Berrocal y Ramoni Alvarez que contenía cartas y objetos personales de Aurora Calvo. Finalmente, será entregado al párroco de San Juan para su depósito en el templo, que cuenta ya con un espacio reservado para venerar a la beata bejarana junto al altar.

¿Quién es Aurora Calvo?

Nació el 9 de diciembre de 1901 en Béjar. Fue la sexta hija de Nicolás Calvo, tejedor de Candelario, y Consuelo Hernández-Agero, natural de Ávila. Quedó huérfana de padre con 4 años y su familia afrontó grandes dificultades. Estudió hasta los 13 años con las Madres Ursulinas, donde recibió su formación cristiana y su primera comunión.

Devoción y muerte﻿

Desde pequeña sintió una fuerte atracción por la vida Eucarística, quiso ser religiosa, soñaba con ser Carmelita Descalza. Hizo votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Desde los 18 años sufrió graves enfermedades: fiebres gástricas, gastritis destructiva, bronquitis y dolencias cardíacas. Predijo su muerte el día de Santa Cecilia un año antes, y así fue ya que murió el 22 de noviembre de 1933 con 31 años. Su entierro fue multitudinario y Béjar la recuerda cada año.