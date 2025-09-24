Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Autoridades y público en la presentación del balance de Ranquines en Santa Marta de Tormes. EÑE

Ranquines, mucho más que un proyecto para cuidar la salud mental de los salmantinos y combatir la exclusión

Está coordinado por Cáritas y en 2024 se atendió a 98 personas de la capital y la provincia. El 60 % de los usuarios cuentan con edades que van de los 46 a los 60 años

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:06

Un total de 98 personas solicitaron atención a lo largo del pasado año, el octavo de funcionamiento, en el Centro de Salud Mental Ranquines, que está coordinado por Cáritas y se encuentra ubicado en Santa Marta de Tormes. Esta cifra supone un ligero aumento con respecto a las cifras de 2023 cuando se atendió a 92 personas.

Del total de solicitantes de ayuda a lo largo de 2024 un total de 84 personas iniciaron el proceso en este centro y de ellas 58 pertenecían al área urbana y 26 procedían del mundo rural. El 60 %, se sitúan en la franja de edad de entre 46 y 60 años.

Ranquines contó en este periodo con 22 voluntarios que colaboraron en su misión. Los voluntarios cuentan con perfiles y edades muy diferentes (desde los de 18-20 años hasta aquellos que superan los 65).

El Proyecto Ranquines es un espacio comunitario de apoyo mutuo, recuperación e inclusión para personas con dificultades relacionadas con la salud mental. Un estudio evaluativo realizado por profesores y alumnos de la Universidad de Salamanca (USAL) en 2025 con sus participantes revela un perfil de una vulnerabilidad extrema y una resiliencia admirable.

Del trabajo desarrollado cabe resaltar algunos puntos, como por ejemplo, que se ha logrado que 10 participantes vivan acompañados en los pisos en los que se les proporciona un entorno propicio para el bienestar y un sentido de pertenencia que ha mejorado sus niveles de estabilidad emocional, evitando ingresos hospitalarios.

Por otra parte, este año se han desarrollado 64 acogidas en los pueblos. En el primer semestre se ha trabajado en las comarcas de Peñaranda de Bracamonte y Guijuelo. «En este segundo semestre, además de continuar en las anteriores, ya están marcadas nuestras acciones en La Alberca-Sierra de Francia y en Alba de Tormes», indicaron los responsables del Centro Ranquines. 

El trabajo que se realiza con el modelo de intervención de Ranquines ha logrado cifras espectaculares, puesto que el 78,8 % de los participantes se sienten en proceso de recuperación, con esperanza y una identidad positiva.

Tal como indicó José Manuel Lázaro, coordinador del proyecto: «este es un lugar donde la exclusión se convierte en recuperación».

