Quiteria García: la vecina de Gajates cumple 105 años con salud y lucidez

Su rostro rememora la semblanza de una generación de luchadores que tuvieron que enfrentarse a duras décadas de necesidad e incluso a una Guerra Civil pero que, a la vez, les curtieron e hicieron fuertes para salir adelante y convertirse en todo un ejemplo de superación y vida.

Quiteria García Ruano, vecina de la localidad de Gajates, forma parte de esa generación y disfrutó de sus 105 cumpleaños con buena salud, rodeada de familia y una lucidez privilegiada. “Cada cumpleaños es un regalo de vida, lo he celebrado en familia y estaré aquí hasta que Dios quiera”, afirma Quiteria.

La centenaria no ha tenido una vida fácil. “Nací cuando la Primera Guerra Mundial no había concluido. Apenas tenía 12 meses de edad cuando quedé huérfana de madre, que falleció en 1919 debido a la gripe española”, cuenta. Tal vez, por eso, la figura de su padre siempre estuvo reforzada.

A los 29 años, Quiteria se casó con Fidel Bautista con quien tuvo seis hijos: Use, Juan, Matea, Ángela, Lourdes y Elena. La centenaria narra con dolor cómo su marido murió con 55 años dejándola viuda y con 6 hijos, la más pequeña de 13 años.

“Cuando no habían pasado 2 años desde la muerte de mi esposo, tuve la mala suerte de perder a mi único hijo cuando él tenía 26 años”, explica Quiteria, matizando que esa ha sido la experiencia más dolorosa que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida.

“La profunda fe religiosa, la fortaleza y la presencia de mis hijas me ayudaron a sobrellevar la insuperable pérdida”, dice la centenaria. Son muchos los momentos de su vida que recuerda. “Con tan solo tres años ya sabía leer, un inspector que acudió a ver la escuela de Gajates me mandó leer y me dijo que parara porque pesaba más el libro que yo”, recuerda riendo.

Con el paso de los años, Quiteria ha tenido que mudarse a Salamanca con sus hijas para no estar sola pero durante el verano vuelve a su pueblo natal. A sus 105 años, su tiempo lo pasa escuchando la misa diaria en televisión, rezando el rosario o viendo concursos como ‘Pasapalabra’ o ‘La Ruleta de la Suerte’. Entre sus presentadores preferidos están: “Roberto Leal y Jorge Fernández me gustan cómo trabajan”, comenta. Aunque, dice que: “Lo que más me entretiene e ilusiona es jugar a las cartas, sobre todo, a la brisca”.

Además, tanto Quiteria como sus hijas agradecen la atención sanitaria que reciben por parte de los profesionales del centro de salud de La Alamedilla. Es más, “la doctora Ana García y la enfermera Mariví han tenido el detalle tan especial de venir a ver a nuestra madre y hacerse una foto con ella”, aseguran las hijas.