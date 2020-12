“Quien traiciona a los votantes por un sueldo...” La respuesta de Fernando Pablos a la concejal de Vitigudino

Por su interés, a continuación reproducimos la respuesta del secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos, a la carta de la concejala no adscrita de Vitigudino María José Vicente, que este lunes aparece en las páginas de LA GACETA:

“Leo con sorpresa en LA GACETA DE SALAMANCA una carta firmada por la concejala no adscrita de Vitigudino María José Vicente que pretende dar lecciones a los socialistas. Su contenido no puede quedar sin respuesta.

A partir de 2015, Germán, Pachi, Nerea, Javier, Pepe y Tania, y posteriormente Antonio sustituyendo a Pachi, representaron con dignidad a los vecinos de Vitigudino dentro del Grupo Socialista. Durante cuatro años, sin cobrar un céntimo del Ayuntamiento, se dejaron la piel por sacar a la institución de la situación de ruina en la que la habían dejado sucesivas gestiones desastrosas del PP. En numerosas ocasiones acompañé a los concejales socialistas a actividades organizadas por el equipo de gobierno y Luis Tudanca visitó la localidad para conocer de primera mano las consecuencias positivas de la gestión socialista hasta 2019. Igualmente, es bueno que se sepa que Germán Vicente como alcalde, ante la terrible situación económica que se encontró, llamaba a las puertas de todas las administraciones públicas para conseguir recursos externos que mejoraran Vitigudino y siempre tuvo el respaldo del PSOE para conseguirlos.

Dentro de la candidatura municipal para las elecciones de 2019 los socialistas aceptamos el ofrecimiento de María José Vicente para ir en nuestras listas, creyendo en su buena fe, a pesar de las advertencias que recibimos por su pasado en las filas del PP.

Su “conversión” duró hasta que la nueva alcaldesa del PP le ofreció un sueldo en el verano de 2019 con una dedicación parcial pagada por las arcas municipales y poco después abandonó el Grupo Socialista. Este hecho es manifiestamente ilegal porque la legislación vigente prohíbe expresamente que los ediles no adscritos cobren por una dedicación al Ayuntamiento. La Junta de Castilla y León ha presentado un recurso judicial y el Procurador del Común ha corroborado la ilegalidad considerando, además, que la Sra. Vicente debe devolver todo lo cobrado desde el año pasado. En una conversación cordial, que mantuve con ella el 19 de noviembre, se lo hice ver y le anuncié que íbamos a hacer público el informe de la Consejería de Presidencia sobre la ilegalidad de su sueldo ese mismo día y que presentaríamos iniciativas judiciales. Me agradeció mucho, pensé que sinceramente, que la hubiese llamado y me trasladó que ella no quería cometer ninguna ilegalidad. Asesorada no se sabe bien por quién, decidió convertir la conversación cordial, reconocida por ella, en una amenaza. Así lo traslada a los medios de comunicación y la respalda el PP. Mi obligación, inmediata, es defender mi honorabilidad y la de mi familia y di instrucciones para presentar un acto de conciliación previo a una querella por injurias y calumnias. El acto de conciliación tuvo lugar este viernes 18 de diciembre y la Sra. Vicente no se presentó. Obviamente me reservo cuantas acciones pueda realizar para seguir defendiendo mi honor ante las afirmaciones falsas de la Sra. Vicente.

Los socialistas en la comarca de Vitigudino son mujeres y hombres valientes, que llevan años plantando cara al caciquismo del PP y nada tienen que ver con el comportamiento de la Sra. Vicente, a los que ella nunca va a dar ninguna lección.

El principal error que hemos cometido en este municipio en los últimos años es que ella formase parte de nuestra candidatura en 2019. Todo mi respaldo a Germán, Antonio y Javier que representan con absoluta dignidad al PSOE en Vitigudino. El transfuguismo debe ser condenado siempre, algo que en este caso no ha hecho el PP ni su máximo responsable Javier Iglesias. Y es que los tránsfugas traicionan la voluntad de los votantes igual en Arapiles o en Herguijuela de la Sierra que en Vitigudino”.