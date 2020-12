La valiente carta de la exsocialista concejal de Vitigudino a Fernando Pablos

Por su interés reproducimos la “Carta abierta a Fernando Pablos” que la exsocialista concejal de Vitigudino, María José Vicente Rodríguez, publica en las páginas de la edición en papel de LA GACETA ante las amenazas del secretario provincial del PSOE:

Nunca pensé Sr. Pablos que como concejal de mi pueblo tuviera que contestar públicamente por las querellas que usted pone contra mí por no estar de acuerdo con la política que el Partido Socialista sigue en Vitigudino, parece que con su amparo. Me cita en el Juzgado de mi pueblo por pasar al grupo mixto al no compartir en absoluto las formas de hacer política de los concejales socialistas guiados más por el enconamiento personal que por trabajar por el pueblo, y también por no soportar el trato desconsiderado hacia mi persona. Este es el verdadero motivo. Tiene usted el atrevimiento de venir a citarme en el juzgado de lo penal de mi pueblo, con toda mi gente, mi familia, mis amigos, y mi vida, cuando es usted el que tiene que recapacitar si el Partido Socialista trabaja o da buena imagen en un pueblo cabecera de una comarca que no se puede permitir perder ni un minuto. Su querella contra mí nos hace perder tiempo pero deja usted su base electoral y su crédito personal bajo mínimos.

Participar en política en una zona despoblada como esta no tiene como objetivo obtener los privilegios que usted tiene; yo no salgo en la televisión como usted, ni mis declaraciones salen en ningún medio, como las suyas. Aquí nos ponemos a trabajar por el pueblo ayudando en todo lo que podemos a los vecinos, sin mirar si son de unas ideas o de otras. Somos concejales para trabajar por el pueblo, y no unos contra otros. Cuando fui por las listas del PSOE pensé que esto estaba claro. Pero pronto me di cuenta de que toda la actuación del partido era estar en contra de todo lo que se hiciera. Yo no entré en política para odiar a nadie ni para enfrentarme o radicalizar mi pensamiento. Las siglas merecen otra cosa. Y mucho menos para que nadie me ningunee. Usted sabrá el partido en el que está, pero le digo muy claramente que el Partido Socialista en esta comarca está para darle la vuelta como un calcetín, empezando por mi pueblo. Se necesita gente joven, capaz, con ganas de trabajar, sabiendo que no tenemos tiempo de peleas inútiles porque se nos mueren nuestros pueblos. Cada uno puede pensar lo que quiera pero hay que colaborar en el buen gobierno y no crispar o ir por los juzgados arrastrando el nombre del pueblo.

Los estados democráticos son regímenes de opinión pública y no quiero perder la ocasión para contar públicamente lo que entiendo es el intento constante de amedrantar mi libertad con el juzgado de lo penal. Yo participé en las listas del Partido Socialista para trabajar por mi pueblo, para ayudar en todas las decisiones que puedan hacer del lugar donde vivo algo mejor y con más puestos de trabajo, en una comarca que se muere por gente que llevan en política toda la vida y no ha hecho nada. Por eso, dar un paso en política en esta zona es una cuestión de principios y de resistencia. Y me gustaría que se involucrara gente joven, y no jubilados con cuentas pendientes que pasar. Somos los jóvenes los que tenemos la responsabilidad de sacar los pueblos adelante.