Un pulmón en el río cuerpo de hombre para disfrutar todo el año

La belleza del otoño se aprecia ya en octubre en la Isla de la Aliseda, a orillas del río Cuerpo de Hombre.

Entre los innumerables recursos naturales y patrimoniales de Béjar, destaca la Isla de la Aliseda como un pulmón verde a orillas del río Cuerpo de Hombre procedente de la Sierra de Béjar en su camino aguas abajo hacia las fabricas textiles y el río Alagón.

La Isla de la Aliseda es un recinto de titularidad pública rehabilitado y reintegrado en el casco urbano de la ciudad para disfrute de los ciudadanos en todas las épocas del año.

En invierno y primavera, es un lugar ideal para ver la fuerza de río Cuerpo de Hombre crecido por las lluvias mientras que, en verano, su ubicación le convierte en un lugar ideal para mitigar los rigores del calor junto con preciosos atardeceres idóneos para el paseo.

Y en esta época del año, en otoño, cuando los árboles se desnudan para recibir el invierno, la amplia gama cromática de las especies arbóreas allí existente ofrece un marco impresionante para ver el proceso de cambio de estación en espera del frío y las bajas temperaturas.

Ampliar Se trata de un espacio ideal para el paseo con mascotas como conexión del barrio de Los Praos con el centro neurálgico de la ciudad.

Fue en marzo de 2010 cuando el entonces alcalde, Cipriano González, acompañado por el delegado y el subdelegado del Gobierno en la comunidad, Miguel Alejo y Jesús Málaga, respectivamente, entre otras personalidades, inauguraba un recinto muy utilizado por los bejaranos. Ese entorno sirve de punto de encuentro para aficionados a la petanca, que comparten conversaciones con el sonido del río como fondo y permite conectar el barrio de Los Praos con el centro neurálgico de la ciudad.

Con una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, la Isla de la Aliseda fue inaugurada con sendas pasarelas para salvar los tramos de río a su paso por esa zona. Sin embargo, 14 años después, el Ayuntamiento puso en servicio otra pasarela más, con 31 metros de longitud, y una ampliación de los paseos interiores con 150 metros para poner en valor un espacio natural muy querido por los bejaranos.