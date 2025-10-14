El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo» Vitigudino es un ejemplo de la inestabilidad de las Secretarías de los ayuntamientos en las zonas rurales, ya que, en los últimos años, hasta 6 profesionales han pasado por la villa

D. Sánchez Vitigudino Martes, 14 de octubre 2025, 11:08 | Actualizado 11:20h.

Uno de los problemas más acuciantes de los diferentes ayuntamientos de Castilla y León, sobre todo en el ámbito rural, tiene que ver con una figura vital para el devenir de estas instituciones y, por tanto, clave para el desarrollo de la normal actividad municipal: el secretario. En los últimos tiempos, la falta de profesionales para ocupar esta plaza ha llevado a la Junta a tomar medidas, como la redacción de un decreto en el año 2022, para agilizar, en la medida de lo posible, la cobertura interina de estos puestos.

Dentro de la provincia de Salamanca existe un municipio que presenta un caso peculiar. Desde el año 2014, tras la marcha del secretario que ocupaba la plaza en propiedad, han pasado hasta seis profesionales por la Secretaría de este Consistorio. «El principal problema es que todos han sido interinos, lo que hace que, si consiguen un puesto en otro municipio que les interese más, se acaben yendo», comenta el alcalde, Javier Muñiz.

Según recuerda el primer edil, tras la salida del titular, este puesto no ha conseguido mantener la estabilidad «por diversos motivos», indica Muñiz, «desde bajas relacionadas con la salud hasta la apertura de algún expediente disciplinario. A todo ello se añade la tardanza en cubrir la plaza, siempre de manera interina, ya que no depende del Consistorio convocar el concurso para ese puesto fijo».

El alcalde de Vitigudino apunta además otra circunstancia que dificulta la cobertura de este puesto laboral tan importante en la dinámica municipal: «Normalmente tienen muy poca experiencia, no conocen bien la gestión ni la administración pública, y esto ocasiona un problema añadido, ya que cualquier expediente se dilata en el tiempo», explica el regidor vitigudinense.

Una inexperiencia que se agrava en ayuntamientos de cierto tamaño o entidad, como puede ser el de Vitigudino, donde los trámites son de mayor calado, como los relacionados con la legislación sobre parques de bomberos, residencias y otros servicios que localidades o entidades menores no tienen bajo su competencia.

Actualmente, el Consistorio cuenta con una nueva secretaria, que ha llegado recientemente al puesto tras haber permanecido vacante desde el pasado mes de mayo. «Se pidió a la Junta de Castilla y León que recurriera a la bolsa de secretarios; hubo otras dos personas interesadas, pero finalmente prefirieron no venir, y ahora tenemos a esta nueva secretaria que se está poniendo al día de todo», señala Javier Muñiz, quien espera retomar este mes la celebración de los plenos municipales y el ritmo administrativo habitual.