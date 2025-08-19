Puerto de Béjar acoge este domingo la escenificación aplazada por el incendio iniciado en Jarilla Estaba prevista para el día 17 de agosto, pero el fuego y el humo obligó a su cancelación

La localidad de Puerto de Béjar acogerá este domingo, 24 de agosto, la escenificación aplazada el pasado fin de semana debido al fuego iniciado en Jarilla y que amenazó con acceder a Salamanca por ese término municipal.

Tiene como título «En los siglos venideros» y busca realizar una recreación teatral de la quema del pueblo hace más de dos siglos.

La cita tendrá lugar a la misma hora, 20:00 horas, junto al Ayuntamiento de la localidad, para revivir ese episodio histórico. Fue en 1812 cuando tropas francesas invadieron la localidad en el mes de agosto. Quemaron el pueblo y robaron la lámpara de la iglesia en venganza por el impago de 14.000 reales exigidos a la localidad, exhausta de tanto pagar.

La escena cuenta con participación de los vecinos e incorporó hace dos años parte del pasaje recogido en el archivo de la localidad adaptado para completar la historia.