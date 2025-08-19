Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la escenificación del robo de la lámpara en Puerto de Béjar. TEL

Puerto de Béjar acoge este domingo la escenificación aplazada por el incendio iniciado en Jarilla

Estaba prevista para el día 17 de agosto, pero el fuego y el humo obligó a su cancelación

TEL

Puerto de Béjar

Martes, 19 de agosto 2025, 18:17

La localidad de Puerto de Béjar acogerá este domingo, 24 de agosto, la escenificación aplazada el pasado fin de semana debido al fuego iniciado en Jarilla y que amenazó con acceder a Salamanca por ese término municipal.

Tiene como título «En los siglos venideros» y busca realizar una recreación teatral de la quema del pueblo hace más de dos siglos.

La cita tendrá lugar a la misma hora, 20:00 horas, junto al Ayuntamiento de la localidad, para revivir ese episodio histórico. Fue en 1812 cuando tropas francesas invadieron la localidad en el mes de agosto. Quemaron el pueblo y robaron la lámpara de la iglesia en venganza por el impago de 14.000 reales exigidos a la localidad, exhausta de tanto pagar.

La escena cuenta con participación de los vecinos e incorporó hace dos años parte del pasaje recogido en el archivo de la localidad adaptado para completar la historia.

