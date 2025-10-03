El pueblo salmantino que se viste de gala para revivir la boda que cambió la historia Aldeatejada revive desde este viernes y durante todo el fin de semana el primer encuentro entre Felipe II y María Manuela de Portugal con recreaciones, bailes renacentistas y el gran desfile del cortejo real que se celebrará el sábado en Salamanca

Corría el año 1543, y en la localidad de Aldeatejada estaba a punto de vivirse un momento histórico: el encuentro entre Felipe II y la que posteriormente se convertiría en su primera mujer, María Manuela de Portugal. Ambos eran descendientes de dos grandes casas reales y por ese motivo su unión fue concertada. Nunca antes se habían visto (solo por retratos), por lo que el joven Felipe II, que entonces contaba con 16 años, decidió acercarse desde Salamanca hasta Aldeatejada para, lleno de curiosidad, ver por primera vez a la infanta portuguesa.

Aquel capítulo de la historia se recrea desde este viernes y hasta el domingo con un programa repleto de recreaciones y actividades para todos los públicos, como explica el alcalde de Aldeatejada, Enrique García. «Este año cumplimos la edición número 12 de las Vísperas Nupciales, y cada vez con más participación», afirma el regidor, que destaca los 170-180 vecinos que salen con los trajes de época que tiene el Ayuntamiento, «a los que se suma más gente con ropas que han elaborado ellos mismos siguiendo los patrones del siglo XVI gracias al taller de costura que tenemos durante el año».

La programación este año se adelanta a esta noche, cuando a las 20:30 en Aldeatejada se inaugurará un mesón renacentista con la presentación de las tropas, el pregón del Gran Duque de Alba y una queimada.

Uno de los momentos más multitudinarios de la celebración se vivirá el sábado por la tarde, con el desfile del cortejo real de Felipe II y María Manuela de Portugal desde el Puente Romano hasta la Plaza Mayor, atravesando Tentenecio y la Rúa. Vestidos con espectaculares trajes, la comitiva protagonizará en el ágora salmantino varios bailes renacentistas mientras un ciego (el actor José Vicente) narrará la historia de su encuentro.

No será la única escenificación programada. Al día siguiente, en Aldeatejada, a las 12:15 de la mañana se representará la llegada de la infanta portuguesa y la plaza de la Iglesia de la localidad se llenará otra vez de bailes renacentistas en honor de los jóvenes novios.

Para dar un mayor realce a la ambientación, también estará presente la Asociación Tercio de Salamanca, que instalará su campamento militar en Aldeatejada para enseñar (sobre todo a los más pequeños) sus trajes y armas, además de «alistar» a niños que, a cambio, recibirán un pergamino.

Tampoco faltarán en la programación talleres de alfarería y de arcos, pasacalles, cuentacuentos, malabaristas y zancudos, una exhibición de cetrería y reptiles (sábado 13:30 h) o un mercado con 70 puestos de alimentación, artesanía, bisutería y juguetes en la zona de la plaza Mayalde.

