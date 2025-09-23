El pueblo salmantino que prepara la construcción de 20 nuevas viviendas en una antigua granja El Consistorio de Calzada de Valdunciel ha adquirido tres terrenos que suman 8.000 metros cuadrados. Están ubicados junto a la N-630 y se espera que estén listos en 2026 para construir hogares

La zona en la que se levantarán las futuras 20 viviendas de Calzada de Valduncie

EÑE Calzada de Valdunciel Martes, 23 de septiembre 2025, 07:45 Comenta Compartir

El Consistorio de la localidad armuñesa de Calzada de Valdunciel ha adquirido tres parcelas, ubicadas junto a la N-630, con objetivo de poder ampliar el patrimonio municipal del suelo y que se construyan nuevas viviendas con las que asentar población en el casco urbano.

Esta medida se ha tomado, según indicó el regidor, Román Hernández: «Debido a la alta demanda de vivienda que hemos detectado y la poca disponibilidad actual de la misma. La fórmula por la que nos hemos decantado ha supuesto la adquisición de estos terrenos por parte del Ayuntamiento de forma que en conjunto suman ocho mil metros cuadrados de una antigua granja que había en este punto».

Las primeras labores que se han emprendido incluyen el desmantelamiento las construcciones que había en estas parcelas, forma que queden diáfanas para poder construir en ellas.

La idea con la que trabaja el Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel es dividir el terreno resultante en un bloque de una veintena de parcelas, con tamaños que van a oscilar entre los doscientos metros cuadrados y los mil metros, de forma que aquellas personas que la adquieran puedan elegir el espacio que mejor se ajusta a sus necesidades.

Los trabajos de demolición irán seguidos de la explanación de los terrenos y después se ha previsto que sea el Ayuntamiento quien se encargue de las labores necesarias para ejecutar los viales de servicio a los terrenos, algo que se ha previsto que se pueda comenzar a realizar a lo largo del año que vienes.

Después, llegará el momento de poner a disposición de los interesados las parcelas, de forma que desarrollen en ellas las vivienda.

Igualmente se estudia poner en marcha una cláusula que obligue a los compradores a desarrollar la vivienda en la parcela adquirida en un plazo que podría rondar los cinco años como máximo, todo ello con el objetivo de cumplir con la finalidad de atraer más población al municipio.

La localidad de Calzada de Valdunciel cuenta en la actualidad con setecientos residentes y según los datos del catastro más de 57% de las actuales viviendas que hay en el municipio se han construido desde 1980, con porcentajes tan destacados como que el 21% de las casas de hicieron entre 1980 y 1989 y otro 19% entre los años 2000 y 2009.