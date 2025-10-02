El pueblo salmantino pionero en contar con las nuevas viviendas de protección modulares Estarán listas en 2026, ya que este tipo de construcción acorta los tiempos de trabajo. Serán las cinco primeras viviendas protegidas de este tipo en la provincia

Dos mujeres pasan ante las parcelas municipales de Castellanos de Moriscos en las que se construirán las 5 viviendas protegidas de la Junta.

EÑE Castellanos de Moriscos Jueves, 2 de octubre 2025, 06:15 Comenta Compartir

La localidad armuñesa de Castellanos de Moriscos será la primera de la provincia de Salamanca en contar con las novedosas viviendas protegidas modulares, o también llamadas industrializadas, que va a construir la Junta en territorio salmantino. Será un proyecto pionero para el que el Consistorio ya ha comenzado el expediente de cesión de las cinco parcelas municipales ubicadas entre las calles Huerta y Camino Labajos, muy cerca del pabellón de deportes y las piscinas públicas.

La cesión a Somacyl, que es la empresa pública de la Junta de Castilla y León que se hará cargo de ejecutar la obra, contó en la sesión plenaria en la que se aprobó con los votos del equipo de Gobierno del PP, que preside Victoria Manjón, además del apoyo de un edil socialista y otro no adscrito.

La construcción de las nuevas viviendas públicas protegidas será mucho más rápida puesto que se ha previsto que estén disponibles a lo largo de 2026, ya que el plazo de ejecución será de 4 meses.

Las viviendas contarán con 90 metros cuadrados, serán de tipo adosado, y contarán con planta baja y primer piso. En la planta baja tendrán salón, cocina y un aseo, mientras que arriba habrá 3 dormitorios y 2 baños. Además, contarán con patio trasero y cochera para un vehículo.

«Será la primera promoción de vivienda protegida del municipio y es algo muy demandado por los vecinos, puesto que hay muchas familias jóvenes y muy pocas viviendas disponibles», apuntó la alcaldesa, Victoria Manjón, «desde el Ayuntamiento llevamos un año trabajando en este proyecto que ahora ve la luz para ofrecer soluciones habitacionales en el municipio».

La Junta de Castilla y León ha lanzado un proyecto de 1.000 viviendas industrializadas en el medio rural, con una inversión de 150 millones de euros y gestionado por la sociedad pública Somacyl.

Las viviendas se construirán en fábrica bajo un modelo denominado vivienda industrializada que reduce plazos y costes, y estarán dotadas de alta eficiencia energética y sostenibilidad. La Junta tiene previsto licitar los primeros contratos a finales de este año, trabajando con ayuntamientos y diputaciones para la selección de los solares.

De manera paralela, el Consistorio de Castellanos de Moriscos deberá concretar las bases para los interesados en estas viviendas y cabe recordar que el estudio que se hizo en la localidad para detectar el interés de los vecinos contó con 47 familias que se mostraron altamente interesadas.

Cabe recordar que para las 19 viviendas protegidas que se están rematando en Doñinos se presentaron 120 candidatos.