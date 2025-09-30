El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia Alba lidera la afluencia con 42.014 visitantes registrados, seguida por Santa Marta

La temporada de piscinas municipales en la provincia se ha cerrado con cifras muy positivas y, en algunos casos, históricas. Las intensas olas de calor, las mejoras en las instalaciones y el papel de las piscinas como espacios de convivencia han hecho que miles de personas hayan optado por estos recintos durante el verano.

El municipio que encabeza la lista es Alba de Tormes, con un total de 42.014 usuarios. La cifra marca un crecimiento sostenido respecto a los 37.495 de 2024 y los 29.634 de 2023, lo que supone casi un 42% más de afluencia en apenas dos años. «La media diaria superó las 500 personas, con un pico de visitas en julio con 20.049 usuarios», apuntan desde el Consistorio albense. En cuanto a los abonos, se han vendido 938, de los cuales la mayoría han sido de quince baños, en concreto, 524.

En Santa Marta de Tormes, la temporada también ha sido intensa y ha cerrado con 37.093 usuarios totales. El mes de junio registró 8.220 personas, julio alcanzó las 16.290, agosto sumó 12.153 y septiembre añadió 430 más hasta el cierre.

Las piscinas de Villares de la Reina y Guijuelo, dos de las últimas instalaciones modernizadas de la provincia, han destacado por su alta afluencia y por el interés que generan entre los vecinos. En Villares de las Reina, los 1.100 abonos disponibles se agotaron en menos de tres semanas. «El aforo completo se ha alcanzado con frecuencia, llegando a 1.300 personas», indican desde el equipo de Gobierno. En el caso de Guijuelo, el balance también es reseñable, con 10.000 entradas individuales y cerca de 1.000 abonos, lo que arroja un mínimo de 11.000 usuarios en toda la temporada. Según explica el concejal delegado, Jesús Manuel Hernández, «son unos datos muy positivos».

Otros municipios, aunque con cifras más modestas, consolidan la importancia de estas instalaciones. En Castellanos de Moriscos, la temporada ha registrado entre 6.500 y 8.000 bañistas, una cifra muy similar a la del pasado año.

En Carbajosa de la Sagrada, los responsables municipales destacan la estabilidad de la asistencia, marcada por picos durante la ola de calor de agosto. En cifras absolutas, el Consistorio ha vendido más de 1.900 entradas de adultos y 1.019 de menores, además de 617 abonos de diferentes tipos. En el caso de Cabrerizos, el Ayuntamiento ha contabilizado 3.370 entradas individuales. Además de, 257 abonos de toda la temporada y los diferentes bonos de baños.