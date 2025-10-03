El pueblo de Salamanca que se convierte en el más 'rico' de toda la provincia La localidad encabeza el listado de mayor renta bruta media en núcleos de más de 1.000 habitantes de la provincia

D. Sánchez Cabrerizos Viernes, 3 de octubre 2025, 18:06 | Actualizado 18:12h.

La Agencia Tributaria ha hecho pública la estadística relativa a la renta media bruta en municipios con más de 1.000 habitantes de toda la geografía española en relación al año 2023. Un listado que en la provincia de Salamanca deja un nuevo municipio como el más «rico»: Cabrerizos.

La localidad, muy cercana a la capital, se sitúa con una renta media por habitante de 34.931 euros y ha desbancado del primer puesto a Carbajosa de la Sagrada, quien había ostentado este honor en tres de los últimos cinco años y que lideraba con claridad en los datos de 2022, que ahora cae hasta la cuarta plaza con 33.200 euros, siendo superada por Carrascal de Barregas —con 33.226 euros— y Aldeatejada —con una media de 33.347 euros—.

Uno de los datos más llamativos es el ascenso en este listado de Fuentes de Oñoro, municipio que en el ranking nacional ha subido más de 700 puestos y que con una renta bruta media de 28.131 euros, aparece dentro de la provincia en el undécimo lugar, por delante de municipios de mayor tamaño como Guijuelo, Ciudad Rodrigo y Béjar. Para hacerse una idea del crecimiento de la localidad oñorense, su renta media disponible es de 23.031 euros, tan solo unos 3.000 euros inferior a la que registra Zaragoza, capital de Aragón.

En lo que se refiere a los grandes municipios de la provincia, Salamanca se ve superada por varias localidades situadas en el alfoz, manteniendo la tendencia de los últimos años. De hecho, 9 de los 10 primeros puestos son para municipios cercanos a Salamanca. La capital provincial aparece en la octava posición con una renta media bruta de 29.743 euros. Ciudad Rodrigo y Béjar aparecen en posiciones muy próximas: el municipio mirobrigense ocupa el 18º lugar con una renta bruta media de 23.138 euros, mientras que la bejarana se sitúa dos puestos por detrás con 22.783 euros. En cuanto a pueblos cabecera de comarcas, Guijuelo aparece en el decimoquinto puesto, seguido de Alba de Tormes y Vitigudino hace lo propio en el 19º puesto.

En el último puesto, Macotera aparece como el municipio más «pobre» dentro de esta lista de 29 localidades salmantinas. Este municipio situado en la comarca de Peñaranda de Bracamonte cierra esta estadística con 18.514 euros. Villoria, Ledesma y Lumbrales, en este orden, acompañan a los macoteranos en el furgón de cola de estos datos proporcionados por la Agencia Tributaria.

Otra curiosidad que ofrece el listado es la presencia de dos municipios como representantes de las comarcas de Sierra de Francia y las Arribes del Duero. Esos pueblos son La Alberca, con una renta bruta media de 21.788 euros y Aldeadávila de la Ribera con 22.726 euros. En cuanto a los datos regionales que ofrece esta estadística, Salamanca y Valladolid destacan dentro de las 10 primeras posiciones con tres municipios cada provincia, con abrerizos, Aldeatejada y Carrascal de Barregas como representantes charros.