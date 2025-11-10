PSOE y TAB descartan abrir la vía judicial sobre el telesilla para no retrasar la apertura de La Covatilla Critican al PP por querer paralizar la reparación, pero afirman que trabajan en iniciar la temporada. Si acudirán al juzgado con todas las facturas reparadas que carecen de contrato administrativo.

TEL Béjar Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:30 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar ha descartado este lunes abrir la vía judicial con respecto a la reparación del telesilla para evitar dilatar aún más el inicio de la temporada de esquí en La Covatilla.

El alcalde, Antonio Cámara, y el concejal de Obras, Luis Hernández, han realizado un repaso de las actuaciones que se están acometiendo en la ciudad y, también, de las previstas para los próximos años. Con respecto a la extracción del reductor del telesilla, una empresa local procedió a su retirada durante el fin de semana y esa pieza de grandes dimensiones ya está preparada para partir hacia Grenoble, en Francia. Allí, será reparada por una empresa especializada para volver y reincorporarse al telesilla con la vista puesta en el inicio de la temporada.

«Vox presentó un recurso, pero fue Luis Francisco Martín, del PP, el que pidió la paralización de la reparación del telesilla. Dice que fue por cuestiones de seguridad, pero quiere paralizar el Ayuntamiento que es lo que ha hecho durante dos años. Por hacer daño al PSOE, ha hecho daño a la ciudad ya que ha supuesto un retraso de más de dos semanas», ha explicado Antonio Cámara.

Con respecto a la posibilidad de acudir a los juzgados por ese recurso presentado por la oposición, ha afirmado no haber valorado esa posibilidad, pero si acudirá a los tribunales en el caso de las facturas reparadas. «Tal y como se habló en el pleno, tenemos valorado es ir al juzgado con el listado con todas las facturas sin contrato. No son todas las reparadas porque algunas tienen una figura legal que las ampara. Tenemos que exigir responsabilidades», ha asegurado el alcalde de Béjar.

Así las cosas, el equipo de Gobierno trabaja en otras mejoras en el casco urbano de la ciudad como es el proyecto de humanización de la carretera de Salamanca. Se trata de una mejora con una inversión de 2.160.958 euros con cargo a los fondos del Gobierno central.

Después de varias alegaciones realizadas al plan inicial, los técnicos se encuentran ya redactando el proyecto definitivo, que se ejecutará en sentido sur, es decir, desde el barrio de Palomares hasta el parque municipal de La Corredera. Faltarían la adecuación de las dos rotondas en la carretera de Ciudad Rodrigo en una intervención para la que el equipo de Gobierno buscará otra línea de inversión debido a la situación actual del Ejecutivo socialista.

LOS DETALLES

Partida presupuestaria para instalaciones deportivas

El concejal de Obras, Luis Hernández, ha asegurado que quiere incorporar en los presupuestos una partida para instalaciones deportivas para asumir las deficiencias detectadas en distintos edificios.

Obras iniciadas en la actualidad en varias zonas del casco urbano

El equipo de Gobierno trabaja en otras mejoras en el casco urbano de la ciudad como son la rehabilitación de la red en la calle Olivillas, en el atrio de la iglesia de San Juan, en la reconstrucción del muro desplomado en el barrio de La Antigua junto a la muralla y en la sustitución de luminarias en las pistas deportivas de La Cerrallana.

Reapertura del museo mateo Hernández prevista para finales de mes

El concejal de Obras también ha hablado del retraso en el museo Mateo Hernández, que pasó de tener una previsión de obras por seis meses a los 15 que acumula en la actualidad. El equipo de Gobierno espera su reapertura para finales de este mes coincidiendo con el aniversario de la muerte del escultor bejarano.

Reparaciones de redes de saneamiento en varias valles de la ciudad

Las reparaciones en la red de saneamiento se están ejecutando en varias zonas como son las calles Olivillas y Los Castaños, esta última en el paraje de El Castañar, y en la Travesía de la Cruz. Esta última obra busca poner fin a los problemas de suministro.

Plan de asfaltado de los terrenos junto a las piscinas municipales

Otra de las actuaciones en las que trabaja el equipo de Gobierno es la reciente convocatoria del asfaltado de los acceso al futuro camping previsto en la ciudad junto a las piscinas de La Cerrallana. Esa obra está licitada por 155.000 euros y se espera que de comienzo en las próximas semanas.