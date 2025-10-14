El PSOE reclama políticas públicas más valientes a favor de la mujer rural

José Ángel Montero Martes, 14 de octubre 2025, 14:29 Comenta Compartir

El Partido Socialista salmantino reclama, a través de la visión y el análisis de tres de sus alcaldesas, la puesta en marcha por parte de las diferentes administraciones de políticas públicas más valientes a favor de la mujer rural con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales que se conmemora cada 15 de octubre. Carmen Ávila, alcaldesa de Peñaranda; Soledad Álvarez, alcaldesa de Mogarraz; y Noelia Merino, alcaldesa de Carrascal de Barregas, solicitan propuestas que eleven las oportunidades de la mujeres en el medio rural por entender que son ellas «el motor de desarrollo cultural, social y económico de los municipios», en palabras de Carmen Ávila, quien destaca las proyectos y servicios que desde el Ayuntamiento de Peñaranda van dirigidos a las mujeres, «aunque no exclusivamente a ellas, pero es que son las que más participan», subraya.

Algo similar ocurre en Mogarraz, donde su alcaldesa reconoce que las mujeres son «el motor cultural y de vida» del municipio y pide más actuaciones para que la mujer no abandone el medio rural, que, según denuncia, está falto de pediatras y de niños. «Nosotros hemos cerrado este año el colegio por no tener niños», anota Soledad Álvarez, quien destaca la iniciativa puesta en marcha en el municipio para promocionar el bordado serrano y «al mismo tiempo conseguir que las mujeres se reúnan y además de darle al hilo puedan darle a la lengua», apostilla.

No tan catastrofista se muestra la alcaldesa de Carrascal de Barregas, un municipio en continua expansión y con una edad media bastante joven, donde la mujer tiene un peso especial como «alma del municipio» y todo un ejemplo de «resistencia, innovación y compromiso». En este sentido, Noelia Merino destaca la abundancia de calles con nombre de mujeres, así como el edificio multiusos que lleva el nombre la salmantina Helena Pimenta. «Y a ello unimos como proyecto singular el que estamos llevando a cabo a través de lecturas en común, con el que queremos favorecer la igualdad», concluye.