El PSOE pide a la Junta que dote con una UVI móvil a Vitigudino Critican que la distancia entre algunos pueblos de la comarca y la Unidad Medicalizada de Emergencia más cerca puede superar los 100 kilómetros

María Andrea Sandia Vitigudino Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:13

El PSOE de Salamanca ha registrado este lunes una Proposición no de Ley en las Cortes de Castilla y León donde insta a la Junta a adoptar las decisiones necesarias encaminadas, antes de que finalice este año, para dotar a la comarca de Vitigudino con una Unidad Medicalizada de Emergencias más conocida como UVI móvil.

«Hemos traído esta propuesta de resolución en varias ocasiones y siempre ha contado con el rechazo del PP» declaró la procuradora Rosa Rubia, encargada de defender la iniciativa en la Comisión de Sanidad de la Cámara Autonómica, «pero no vamos a ceder hasta conseguirlo», ha añadido.

«Es una medida necesaria, de justicia y primordial, los ciudadanos que habitan en la comarca tienen que estar en igualdad de condiciones sanitarias que el resto de otras zonas de la provincia y de la Comunidad», además de ser «una promesa de la Junta que todavía no ha cumplido», insistió la procuradora socialista.

La comarca de Vitigudino la componen 54 municipios, muchos de ellos están situados a 100 kilómetros o más de la ciudad de Salamanca, que es la localidad más próxima dotada de UVI móvil medicalizada. «Para atender una emergencia sanitaria, llegar allí o trasladar a una persona de manera urgente y con garantías a un hospital hay que recorrer esa distancia y, por carreteras autonómicas o provinciales, a veces en pésimo estado porque esta zona no cuenta con un solo kilómetro de autovía», criticó Rubia que también ha incidido en que se trata de una de las comarcas que más habitantes ha perdido en los últimos años a nivel nacional, el nivel de envejecimiento de la población es muy alto, «por lo que la atención sanitaria urgente que se demanda es bastante más crítica»