El PSOE denuncia la «desidia» de Junta y Diputación con el abastecimiento de agua Piden que se ejecuten en la provincia de Salamanca los proyectos paralizados desde hace años

Isabel Alonso Viernes, 3 de octubre 2025, 19:23

El PSOE ha denunciado la «parálisis» tanto de la Junta de Castilla y León como de la Diputación de Salamanca en la ejecución de importantes proyectos de abastecimiento de agua en la provincia.

Así lo ha asegurado el secretario provincial de Transición Justa y Turismo, Miguel Ángel Luengo, que ha criticado la «desidia» de ambas instituciones. «Llevamos años esperando el proyecto de abastecimiento de Almenara de Tormes; el de Cespedosa, en el Alto Tormes, el de La Armuña... lo que queremos es que se ejecuten ya, porque además estamos hablando de un problema crónico en Salamanca».

En una dura intervención, Luengo ha exigido que ambas instituciones «cumplan su palabra» y resuelvan el problema del agua en la provincia. «Lo que quiere la gente es abrir el grifo y tener agua, algo que es un derecho, aunque lo estén convirtiendo en un privilegio y además lo usen para sacar rédito electoral».

El también alcalde de La Alberca ha denunciado que este «desinterés» de Junta y Diputación está afectando al desarrollo de los pueblos. «¿Quién va a querer invertir o venirse a vivir a los pueblos si no tienen un servicio digno de algo tan esencial como es el agua?», se ha preguntado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado y alcalde de Béjar, Antonio Cámara, que ha recordado que la Diputación ha tenido que suministrar en cisternas 4 millones de litros de agua, en lo que va de año. «Un millón de ellos se repartió por potabilidad, que es un problema recurrente en muchísimos municipios de la provincia que necesitan instalaciones adecuadas, estaciones potabilizadoras y medios adecuados para filtrar el agua».

Los socialistas tampoco se han olvidado del proyecto de abastecimiento de la Sierra de Francia, que está generando una «alarma social innecesaria» en la comarca de Béjar, como ha denunciado Cámara. «La gente está pensando que se van a quedar sin agua porque se va a ir a la Sierra de Francia y, ante esta situación, la Junta está mirando para otro lado y creando incertidumbre... hay una intención velada del PP de crear un enfrentamiento entre las sierras de Francia y Béjar», ha concluido.