El PSOE arremete contra la Diputación por los incendios: «La provincia ha sido pagana y víctima» Critica la ausencia de trabajos de prevención durante el año y la falta de dotación en los parques de bomberos

Isabel Alonso Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:26 Comenta Compartir

El grupo socialista en la Diputación de Salamanca ha criticado duramente al equipo de gobierno por su gestión en los últimos incendios en la provincia. Con el presidente Javier Iglesias en el centro de todas las críticas, el portavoz del PSOE ha arremetido contra el Partido Popular por su «fracaso de gestión» tanto en su apoyo a la Junta para extinguir los fuegos como en las labores de prevención para evitarlos.

«Llevamos pidiendo durante mucho tiempo que se gestionen los montes, pero no hay labores de prevención durante el año, ni trabajos selvícolas... no existe absolutamente nada», ha denunciado Fernando Rubio, que también ha incluido en sus críticas a la Junta de Castilla y León. «La provincia de Salamanca es pagana y víctima de esta no gestión«, ha asegurado, poniendo como ejemplo los hechos vividos en pueblos como Cipérez «donde en muchos kilómetros a la redonda no se veía un solo efectivo y los vecinos tenían que apagar el fuego con ramas como malamente podían».

El portavoz socialista también ha mencionado a los vecinos de Cerezal de Puertas o de El Groo, «poquitos, pero grandes sufridores» o el «peligro» que pasaron los vecinos de La Alberca. «Ha quedado claro que el fuego no sabe de cuestiones administrativas y por tanto tenemos que estar todos a una», ha subrayado.

Rubio ha arremetido contra Javier Iglesias, a quien ha acusado de «oportunista» al anunciar ahora cuatro millones de euros en ayudas para dotar a los pueblos de medios contra los incendios. «De momento lo único que ha hecho el señor Iglesias es comparecer aquí con 'la gran solución' cuando ha quedado demostrado que los parques de bomberos están infradotados y con una escasez evidente de profesionales con capacidad de gestión para afrontar una situación crítica ante un incendio». En este sentido, Rubio ha recordado la situación del parque de Vitigudino, «donde falta un mando», o el de Ciudad Rodrigo, «donde hay ocho plazas de bomberos por cubrir».

«Lo que tenemos es un caos absoluto de gestión de los incendios que son competencia de la Diputación (cascos urbanos) y otro caos absoluto en el apoyo ante una situación de emergencia por incendios forestales«, ha apuntado.

«La maldad política de Javier Iglesias es vergonzosa y vergonzante»

También el diputado socialista Carlos Fernández Chanca ha sido contundente en sus críticas hacia un «indolente» Javier Iglesias por intentar «lanzar balones fuera y desviar la atención cuando lo que están demostrando es que desconocen el marco normativo de nuestro país o, lo que es peor, tiene una maldad política que es vergonzosa y vergonzante«.

El socialista ha tirado además de hemeroteca para recordar las mociones que el PSOE ha presentado en los últimos años en la Diputación y que fueron rechazadas, como en 2017 para pedir una revisión de los hidrantes que había en la provincia; en 2020, para solicitar la elaboración de un mapa provincial de hidrantes; y en 2021 para pedir un plan que hiciera frente a las emergencias climáticas «con un fondo de contigencia anual».

«Es muy llamativo que el presidente de la Diputación ha presentado un plan de cuatro millones cuando tiene a sus bomberos sufriendo grandes dolencias con dotaciones mínimas, infraestructuras obsoletas en parques de bomberos como el de Villares o Vitigudino, falta de material y vehículos...«, ha apuntado Fernández Chanca.

«Los incendios no son ni del PP ni del PSOE»

Por último, el diputado socialista y actual alcalde de Béjar, Antonio Cámara, ha intervenido para denunciar la gestión de la Diputación en la extinción del incendio de Jarilla, en el norte de Cáceres. «Quienes nos organizamos fuimos los alcaldes y alcaldesas de Candelario, Navacarros, Fuentes de Béjar, La Calzada, Navalmoral de Béjar... que estuvimos en comunicación continua y en situación de alerta, pero la Diputación ni apareció, ni ha llamado«.

«Nos preocupa lo que ha ocurrido en el incendio de Jarilla donde se ha movilizado la población, concretamente en el municipio de La Garganta, y donde han ido personas y también bomberos voluntarios para poder ayudar esperando a ser activados por la Diputación«, ha explicado Cámara, que ha recordado las preguntas que los procuradores socialistas han presentado en las Cortes de Castilla y León por esta cuestión. «Nos preocupa saber si la Diputación ha ofrecido en algún momento estos servicios, si la Junta ha ofrecido estos servicios para extinguir el incendio en Jarilla o si ha habido alguna petición de ayuda por parte de la Junta de Extremadura. Nos tememos que esto no haya existido y que se haya dejado que la población corriese un gran riesgo que podría haberse evitado«.

En este sentido, Cámara ha criticado el sistema de convenios que La Salina establece con los ayuntamientos en la gestión de incendios y también la gestión de la Junta. «La organización de bomberos en toda nuestra comunidad tiene que cambiar radicalmente», ha insistido Cámara.