El PSOE arremete contra la Diputación por los incendios: «Abandonó a la provincia» La institución provincial ha convocado este viernes, 12 de septiembre, un pleno para debatir la gestión de los fuegos

Isabel Alonso Jueves, 11 de septiembre 2025, 13:05

El grupo socialista en la Diputación ha insistido hoy en sus críticas al Partido Popular por su gestión en la prevención y extinción de incendios en una dura intervención donde ha vuelto a hablarse de «indolencia y pasividad». «Esto ya no es una cuestión de falta de gestión, es una cuestión de abandono profundo del territorio«, ha denunciado su portavoz Fernando Rubio.

«Estamos ante la crónica de un enorme fracaso», ha comenzado diciendo el diputado socialista, antes de plantear las preguntas que su grupo llevará mañana, viernes, al pleno extraordinario convocado para abordar la gestión durante los últimos fuegos. «¿Por qué había parques de bomberos cerrados en el momento más crítico de los incendios? ¿Por qué había parques con menos personal del que debía haber en ese momento? ¿Por qué no se cumple el acuerdo que la propia Diputación ha cerrado con los sindicatos en el que se habla de mejoras laborales?«, ha enumerado Rubio.

Ante esta situación, el PSOE pedirá al equipo de gobierno de la Diputación «una revisión total de los parques de bomberos porque si algo se ha demostrado es que es deficiente y nos ha conducido a la situación de abandono en la que estamos«. Del mismo modo, instará a la Junta de Castilla y León «a una actualización y modificación» de los protocolos de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia. «Vamos a instar a la Junta a que si hay un convenio con la Diputación para atender a los incendios forestales debe haber también una cofinanciación, igual que ocurre en otras comunidades«.

«Pediremos la colaboración de la Universidad de Salamanca»

También la diputada socialista Carmen Ávila ha cargado contra la gestión del PP. «La Diputación no ha gestionado bien, no gestiona bien y, desde luego, si sigue por este camino no lo va a hacer nunca», ha denunciado.

Durante su intervención, Ávila ha explicado que su grupo solicitará durante el pleno «la creación e impulso de una estrategia provincial para la prevención y la extinción de incendios forestales en nuestra provincia para que, de una manera integradora, se aborde el problema y se activen políticas desde diferentes perspectivas«. En este sentido, la diputada socialista ha propuesto la creación de un convenio entre la Diputación y la Universidad de Salamanca «para el apoyo al estudio de la prevención contra incendios e inundaciones en nuestra provincia».

«La Universidad de Salamanca tiene los medios y los investigadores y tiene la capacidad de analizar los riesgos que corren los municipios en caso de incendios e inundaciones ¿por qué desaprovechar este potencial de sabiduría que tenemos?», se ha preguntado.

«Al PP de Salamanca se la bufa todo»

Las críticas a la gestión del PP durante los incendios en Salamanca las ha cerrado el diputado Carlos Fernández Chanca, muy duro también contra la «indolencia» del Partido Popular y del presidente de la Diputación. «He llegado a la conclusión de que al PP de Salamanca se la bufa todo porque ni han perdido perdón ni han asumido sus errores semanas después de una de las peores olas de incendios que han asolado nuestra provincia«.

Con respecto a Javier Iglesias, el socialista ha asegurado que «algo de culpa tendrá» ante los problemas sufridos. «Algo de culpa tendrá cuando los bomberos profesionales de esta casa llevan desde octubre de 2022 sin recibir los atrasos de sus nóminas y algo de culpa tendrá cuando no se cumple la dotación mínima en cada parque de bomberos que exige el acuerdo marco».

Fernández Chanca también ha arremetido contra el «modelo de privatización» que tiene el PP de Salamanca con la gestión de los bomberos. «Hay una empresa privada asumiendo el mayor parque de la provincia, el de Villares de la Reina, con más de 2 millones de euros que se les ha entregado en los dos últimos años sin licitación alguna, con contratos de emergencia, y levantando reparos de algunos técnicos de esta casa«.

Por último, el socialista ha criticado que el equipo de gobierno de la Diputación «haya tenido que esperar a sufrir la peor ola de incendios para sacarse de la manga un plan de emergencias de cuatro millones de euros, que puede llegar a ser positivo para los municipios, pero que no han tenido tiempo de trabajarlo antes«.

«Esto ha sido una verdadera metedura de pata, tanto de la Diputación de Salamanca, como de la Junta de Castilla y León», ha concluido.