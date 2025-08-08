PSOE y Tú Aportas firman un acuerdo de gobernabilidad en Béjar basado en el respeto y diálogo permanente Javier Garrido asume una tenencia de Alcaldía y la delegación de la estación de esquí de La Covatilla. No alcanzan la mayoría absoluta, pero esperan llegar a acuerdos con las no adscritas.

Los partidos PSOE y Tú Aportas han firmado esta mañana de viernes un acuerdo de gobernabilidad basado en el respeto institucional y el diálogo permanente para dirigir el Ayuntamiento de Béjar hasta el final de la legislatura después de la moción de censura presentada el pasado martes contra PP y Vox.

Gracias a ese acuerdo, el portavoz del grupo municipalista, Javier Garrido, representará una tenencia de Alcaldía con participación directa en la junta de gobierno local y asumirá la delegación de la estación de esquí Sierra de Béjar - La Covatilla.

Así lo han explicado el nuevo alcalde de Béjar, Antonio Cámara, junto con el concejal Javier Garrido, en la primera rueda de prensa del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad. La incorporación de Garrido al gobierno municipal no hace que PSOE y Tú Aportas alcancen la mayoría absoluta por lo que serán necesarios acuerdos con las dos ediles no adscritas si bien ambos confian en el trabajo para dar estabilidad.

El acuerdo recoge compromisos como la toma de decisiones clave «por consenso» sobre todo en aquellas vinculadas a La Covatilla y las inversiones pendientes, a los presupuestos municipales, a las ordenanzas, políticas estratégicas de desarrollo para Béjar y otras medidas de calado para la ciudad sin apoyar aspectos que puedan poner en riesgo la gobernabilidad. Además, Cámara ha destacado la transparencia y la colaboración continua para que trabaje el equipo de trabajo.

Para Javier Garrido, la moción de censura abre un nueva etapa para intentar que Béjar «tome un nuevo rumbo» y poner fin a los problemas «acuciantes» de La Covatilla sin soluciones «acertadas». Además, ha querido agradecer la predisposición del nuevo alcalde, Antonio Cámara, y ha puesto el acento en la apertura de La Covatilla para su apertura. «Nos vamos a implicar en la capacidad de coordinación interdepartamental porque La Covatilla implica colaboración con casi todos los departamentos del Ayuntamiento», ha afirmado Javier Garrido en un centro de turismo que tiene asignado casi el 10 por ciento del presupuesto municipal.

Las labores que Javier Garrido desarrollará en La Covatilla será la supervisión y planificación tanto de las campañas de invierno como de verano con programación para varios años, conversaciones con entidades para la mejora de las infraestructuras que, en su opinión, están en un estado «lamentable», la diversificación de la oferta en la estación de esquí y un impulso a los proyectos de modernización y sostenibilidad.

Precisamente, con respecto al plan de inversiones de la estación de esquí concedido por la Junta de CAstilla u LEón, el nuevo equipo de Gobierno tiene intención de avanzar en las mejoras previstas con respecto al sistema de innivación y mejora de las infraestructuras y analizarán las otras propuestas de PP y Vox. Sin embargo, han anunciado que preguntarán al Gobierno regional por el estado del plan de inversión y la puesta en marcha de una auditoría externa para determinar la situación en la que se encuentra La Covatilla en temas como la revisión V7, los edificios y la maquinaria. «Hemos hablado del plan de inversión, si realmente la Junta tiene conocimiento de ese plan y evaluar si la junta de gobierno local apuesta por ese plan. No queremos tocar nada de las inversiones que sean buenas, pero si vamos a plantearnos la desestacionalización y tiene que ser, durante estos dos años, con una base importante para ello», ha afirmado Javier Garrido. Esperan iniciar la auditoria en este mes de agosto para que esté concluida en septiembre con la vista puesta en el inicio de la temporada de esquí en noviembre o diciembre.

El acuerdo entre PSOE y Tú Aportas contará con una comisión de seguimiento, en la que participará un representante de cada uno de esos partidos, para evaluar el cumplimiento de los compromisos y proponer ajustes de distribución de competencias. La vigencia del acuerdo ha comenzado este 8 de agosto y se prolongará hasta el final de la legislatura.