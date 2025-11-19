La provincia se suma al Book Friday con un programa propio de apoyo y difusión de la lectura Las actividades, organizadas por la Diputación de Salamanca, se desarrollarán en diferentes municipios y en la capital entre los días 21 al 30 de noviembre

José Ángel Montero Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

Después del éxito cosechado en Madrid durante sus dos primeras ediciones, la Diputación de Salamanca ha querido unirse este año al programa Book Friday puesto en marcha por la Asociación Soy de la Cuesta con un programa propio que desarrollará en la capital y diferentes municipios de la provincia entre los días 21 al 30 de noviembre con el fin de apoyar y difundir la lectura y reivindicar el valor del encuentro frente al consumo. «Con esta iniciativa estamos apostando por la lectura, las librerías de proximidad y una cultura compartida como motor de desarrollo también económico, pero especialmente social», señala el diputado de Cultura, David Mingo, en la presentación de este programa que lleva como lema «Historias del mundo material en la literatura» y que se desarrollará de forma conjunta en localidades como Madrid, Sevilla, Valencia y París.

Con el objeto de convertir a los municipios de la provincia en parte activa de un proyecto cultural pinero, Book Friday tiene como objetivo llegar a toda la provincia, especialmente a aquellos pueblos donde el acceso a la cultura no siempre es fácil. Y para ello, la institución provincial ha elaborado un programa de actividades en el que los bibliobuses y las bibliotecas públicas de Ledesma, Lumbrales, Guijuelo, Santa Marta y Villamayor se convertirán en espacios de cultura a través de sesiones de lecturas y narraciones sonoras. «Se despliega toda una red de lectura viva que conecta autores y lectores de todas las edades, que demuestra que la literatura puede viajar también sobre ruedas recorriendo caminos, pueblos y plazas», subraya Mingo.

Uno de los actos más destacados de este programa tendrá lugar el 26 de noviembre en la capital, concretamente en el Palacio de La Salina, donde los alumnos de los CRAS Los Canales, de San Miguel de Valero, y Los Carrascales, de Vecinos, tendrán la posibilidad de conocer el libro de primera mano, así como la sede de la institución provincial a través de una visita teatralizada. También podrán participar en el sorteo de una serie de libros infantiles editados por la propia Diputación de Salamanca. A este programa se han sumado también una serie de librerías de Cabrerizos, Ciudad Rodrigo y Salamanca capital, pues el fin último es «defender la lectura como un acto de encuentro humano, como una forma de resistencia frente a las prisas y la distracción».

Organizado por la asociación Soy de la Cuesta, este Book Friday está concebido como un proyecto «eminentemente humano», en palabras de la presidenta de esta entidad, Lara Sánchez, para quien «en un mundo acelerado y cada vez más rápido y vertiginoso, de consumo de pantallas es importante fomentar el encuentro entre humanos», apostilla, quien destaca la dimensión europea que adquiere esta edición con la inclusión de París en el programa de actividades. «Me hace mucha ilusión que el programa llegue este año a localidades pequeñas», destacada la presidenta de Soy de la Cuesta, quien lanza un reto a la Diputación de Salamanca para que el próximo año uno de los encuentros de este proyecto tenga lugar en Salamanca.