La provincia refuerza su apuesta por la promoción exterior del turismo de naturaleza Alba, Béjar o Ciudad Rodrigo participan desde ayer en la feria internacional Naturcyl. También la Mancomunidad Ruta de la Plata está presente con stand propio

TEL / EÑE Béjar / Alba de Tormes Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

La provincia apuesta por diversificar la promoción de su turismo y refuerza su presencia en certámenes internacionales como la feria Naturcyl, que ayer se inauguraba en la provincia de Segovia con presencia de los ayuntamientos de Alba de Tormes, Béjar y Ciudad Rodrigo o la Mancomunidad del a Ruta de la Plata. Todos ellos con el objetivo de potenciar sus atractivos naturales, que son muchos, y que sirven de complemento al turismo cultural, patrimonial o gastronómico. También tienen presencia propia la Diputación provincial y el Camino de hierro.

La Mancomunidad de la Ruta de la Plata cuenta con stand propio y ya participó el año pasado en el certamen con el objetivo de promocionar los recursos de los municipios que forman parte de ella y de dar a conocer las sierras de Béjar como una marca reconocible y un destino turístico consolidado. Su presidente, Adolfo Álvarez de Castro, señala que son numerosas las propuestas que ofrece la Mancomunidad para dar a conocer la zona. Se han iluminado los principales monumentos de cada localidad, se desarrolla un programa de actividades para dar a conocer el entorno, como el Festival de la Candela, cuya fase de otoño llegará el 4 de octubre con la primera actividad en Colmenar de Montemayor, y se está desarrollando la creación de una red de miradores en los municipios que integran la entidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Béjar participa con un expositor propio para dar a conocer los recursos y atractivos propios de la ciudad a los que, además, añade el astroturismo gracias a la posibilidad de divisar estrellas en distintos puntos del entorno natural. No contará este año con degustaciones por no ajustarse a la temática de la feria, que se centra en temas forestales.

Ampliar Stand de Alba de Tormes en la feria Naturcyl.

Finalmente, en el caso de Alba de Tormes, las iniciativas más destacadas que se divulgaron en el evento se incluyó el Observatorio Astronómico de Otero, recientemente reconocido como Parque Estelar Starlight, que sitúa a la localidad como referente en la observación del cielo nocturno en la provincia. Junto a él, el observatorio de aves de la Laguna del Tormes y el Camino de las Mariposas que ofrecen nuevas propuestas para el disfrute y la interpretación del entorno natural.

Los detalles

¿Qué es Naturcyl?

La Feria de Ecoturismo de Castilla y León (Naturcyl) celebró su primera edición en el año 2018 y sin interrupciones ha celebrado sus seis primeras ediciones en la pedanía de Ruesga, en la provincia de Palencia. Según señala la organización: «Es uno de los foros más importantes a nivel nacional para la promoción del ecoturismo. Es una cita anual imprescindible para todos aquellos que quieren intercambiar ideas y oportunidades de negocio entre profesionales y amantes del ecoturismo y del medio rural de toda España». Este año se celebra en el Real Sitio de San Ildefonso, de Segovia.

Hasta el domingo

La Feria Naturcyl permanecerá abierta hasta mañana domingo y contará con más de un centenar de actividades paralelas destinadas al público. El horario de visita será hoy de 10:00 a 20:00 horas y mañana, de 10:00 a 17:00 horas. Las entradas son gratuitas mediante la página web oficial de la Feria. Para ello, es necesario rellenar el formulario con los datos personales y el visitante recibirá las entradas en formato PDF a través del correo electrónico. En esta edición, participan más de 70 expositores tanto regionales, como nacionales e internacionales.