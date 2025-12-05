La provincia enciende la Navidad

EÑE / Corresponsales Salamanca Viernes, 5 de diciembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

La llegada del puente de la Constitución viene siendo sinónimo de Navidad. Y este año no es una excepción. Un buen número de localidades, entre ellas algunas de las de mayor población de la provincia, han elegido hoy como día central para encender sus luces navideñas y contribuir así a una ambientación muy deseada entre los vecinos de la provincia.

Santa Marta brilla en estas fechas con su mágica 'Villa Navideña', que este año tiene como novedad la iluminación de 'La isla de la Navidad', en la Isla del Soto. El Ayuntamiento ha ampliado los emplazamientos en los que se ha instalado la decoración festiva y hoy se dará el pistoletazo de salida a las 18:45 horas a la edición más mágica, original y completa de las celebraciones navideñas en la villa trastormesina. Tras el primer acto inaugural, el protagonismo se trasladará a las 19:30 horas a la plaza de España, donde la 'Villa Navideña' arranca con un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza, que ofrecerán un recital de villancicos.

También en el alfoz, hoy es la fecha elegida por Carbajosa de la Sagrada para iluminar también su municipio. La decoración navideña y luminarias acompañarán a todos los vecinos en un diciembre plagado de actividades y propuestas navideñas. Este año, como novedad, destacará la iluminación de la Plaza Mayor y los accesos a la localidad con figuras de 3D ubicadas en las rotondas.

Por su parte, Castellanos de Moriscos enciende hoy la Navidad al caer la noche. La decoración luminaria estará presente, como cada año, en parques y calles de la localidad, dando así un ambiente cálido a todas las propuestas festivas que los vecinos vivirán en estas entrañables fechas.

En Ciudad Rodrigo, esta tarde será el momento en que la localidad brille con fuerza. A las 19:30 horas está previsto el encendido del alumbrado en un acto que contará con actuaciones musicales, sorteo de entradas para el cine Juventud del municipio y otras sorpresas. Desde el Consistorio se espera que la lluvia respete este arranque de la Navidad en Miróbriga.

Por su parte, la localidad de Vitigudino hará el encendido de su alumbrado en la tarde del domingo, a partir de las 18:30 horas, y en la Plaza de España se invitará a los vecinos a un delicioso chocolate y castañas asadas.

Guijuelo inaugurará su Navidad de forma oficial a las siete de la tarde con el encendido de las luces, si bien, como ya es tradición, los alumnos de la escuela municipal de música ofrecerán un recital con música navideña. El Ayuntamiento espera contar con la multitudinaria participación del año pasado y atraer a centenares de personas. Después, se inaugurará también el nacimiento de la Casa Consistorial de la villa, cuyo montaje corre a cargo de Rafael Martín Carrasco.

Con respecto a Béjar, el encendido de las luces de Navidad tendrá lugar a las seis de la tarde desde la plaza de España con un pasacalles hasta la Plaza Mayor, donde tendrá lugar una actuación final. Los adornos forman parte de la adjudicación realizada el año pasado por el equipo de Gobierno de PP y Vox con una inversión de 33.000 euros en lugar de los 14.000 euros presupuestados en años anteriores. Entre las novedades, destaca el árbol ubicado en la parte central de la fuente de la Plaza de España y una carroza en la zona peatonal junto a las entidades bancarias y la tienda de deportes.

En Peñaranda de Bracamonte están pendientes del cielo porque hay previsiones de lluvia. El Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía a participar en el tradicional encendido de las luces de Navidad, un acto que marca el inicio oficial de las festividades navideñas en el municipio. El evento será a las 18:30 horas en la plaza de la Constitución, donde se dará la bienvenida a estas fechas con una iluminación renovada y decoraciones especiales que vestirán las calles de la ciudad. El Consistorio ha querido que este acto se haga realidad en horario comercial para favorecer a los establecimientos locales. También mañana se encenderán los adornos de El Campo de Peñaranda, mientras que Villoria lo retrasa al día 13.