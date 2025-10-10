La propuesta del PP para el parque La Huerta de Peñaranda El Partido Popular pide al equipo de Gobierno la instalación de una valla protectora

J. H. Peñaranda de Bracamonte Viernes, 10 de octubre 2025, 19:33

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha solicitado al equipo de Gobierno que incluya entre sus inversiones para el año 2026 la instalación de una valla o sistema de protección entre la pista deportiva y la zona de juegos infantiles del parque de La Huerta.

Desde el PP recuerdan que este parque, cuyas obras finalizaron en 2021, es actualmente el espacio más concurrido por las familias peñarandinas y actualmente el punto de encuentro al aire libre donde los más pequeños pueden disfrutar de una tarde de juego.

Sin embargo, la proximidad entre la pista de fútbol y baloncesto y el arenero —zona donde se concentran la mayoría de los bebés y niños de menor edad— genera situaciones de riesgo, al salir con frecuencia los balones hacia el área infantil. «Son muchas las familias que nos trasladan su preocupación, ya que en la mayoría de los casos son los propios padres quienes tienen que hacer de barrera para evitar que los balones impacten en los más pequeños», señalan los populares a través de nota de prensa.

El Partido Popular considera que, «aunque la ubicación del arenero no fue la más adecuada desde el inicio, ahora es momento de actuar y dar una solución sencilla y efectiva». «Pedimos al equipo de Gobierno que escuche a las familias y priorice su seguridad. Una valla, una lona o cualquier sistema que impida que los balones salgan de la pista sería suficiente para evitar posibles accidentes», subrayan.

Desde el PP reiteran su compromiso con las familias y con la mejora de los espacios públicos de Peñaranda, recordando que «cuidar estos detalles también es cuidar la convivencia, la seguridad y el bienestar de quienes más disfrutan de nuestros parques: los niños».