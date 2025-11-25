Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las obras del barrio de San Juan en Béjar, que será asfaltado mañana. TEL

Prohibido aparcar en esta zona de Béjar por obras de asfaltado hasta el jueves

El Ayuntamiento adopta esta medida en el atrio de San Juan con vigencia para mañana miércoles y para el jueves

TEL

Béjar

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:13

El Ayuntamiento de Béjar ha emitido un bando para informar a la ciudadanía que durante las jornadas de mañana y este jueves tendrán lugar las obras de asfaltado del atrio de San Juan por lo que quedará prohibido el aparcamiento en esa zona.

Esa mejora obligará también a cortar el tráfico durante dos días las calles Tomás Bretón y la Calleja del Balazo con desvío de los coches por el tramo de Miguel de Unamuno.

Esos cortes serán efectivos durante mañana y el jueves para poder acometer los trabajos de asfaltado una vez finalizada la sustitución de redes en el atrio de San Juan.

Las obras de modernización en el entorno de la iglesia de San Juan se está realizando gracias a una fuerte inversión de 271.300 euros procedentes de los Planes Provinciales financiados por la Diputación de Salamanca.

La mejora busca igualar la estética de esa zona del casco histórico en consonancia con el resto de calles y plazas del barrio San Juan y la Plaza Mayor.

