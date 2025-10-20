El programa de Halloween en Peñaranda El 31 de octubre será la procesión de brujas esqueletos y fantasmas

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Lunes, 20 de octubre 2025, 19:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha organizado una programación especial con motivo de la fiesta de Halloween.

El viernes 31 de octubre será la 'Parade Halloween' con cuatro actividades programadas.

En el parque La Huerta dará comienzo la 'procesión de brujas, esqueletos y fantasmas' a las 19:15 horas. Se invita a la participación con disfraces de esta temática a las personas que acudan. El recorrido concluirá en la plaza de España, donde a las 19:30 horas está programada una velada de bailes y master class de maquillaje terrorífico.

A las 20:00 horas será el desfile de disfraces. En esta pasarela se podrán lucir las propuestas que participen en esta jornada marcada por la temática de terror.

Previa adquisición de los vales correspondientes, que se podrán retirar hasta el 29 de octubre, se servirá la pócima hirviendo, que es un chocolate caliente.

El Ayuntamiento ha previsto una ubicación alternativa en caso de que las inclemencias meteorológicas eviten la celebración a la intemperie.