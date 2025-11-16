El prior Carmelita Miguel Ángel González, recibe el premio AR-PA 2024 El religioso recogió el galardón en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en una gala que reconoció su labor por la difusión del patrimonio cultural vinculado a San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús

El prior de los Carmelitas Descalzos de Alba de Tormes y Salamanca, Miguel Ángel González, recibió premio AR-PA 2024 en la categoría 'Personalidad', un reconocimiento que distingue su trayectoria en la conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y el galardón le fue entregado por la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho.

El jurado destacó su papel decisivo en la restauración del convento de San Juan de la Cruz, la dirección del Museo Carmus y su participación en la histórica apertura del sepulcro de Santa Teresa, hitos que han contribuido a reforzar la proyección patrimonial de Alba de Tormes y de toda la orden carmelitana.

Durante su intervención, el prior expresó: «No considero que sea merecedor de esta distinción que agradezco de corazón a los promotores de este premio». Subrayó que aceptaba el reconocimiento únicamente para que «resuenen los nombres de los gigantes en sabiduría humana y cristiana, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz», a quienes definió como «estrellas rutilantes que guían en el camino».

González compartió el premio con todas las personas e instituciones que han apoyado los proyectos culturales y religiosos desarrollados en Alba de Tormes. «Solicito la compañía de la señora alcaldesa de Alba, sin cuya ayuda no serían posibles nuestras iniciativas», afirmó, extendiendo el agradecimiento a la Diputación de Salamanca, la Universidad, empresarios y particulares que colaboran desinteresadamente con la orden.

También dirigió un reconocimiento a la Junta de Castilla y León y a la Consejería de Cultura, encabezada por Gonzalo Santonja, poniendo en valor «el trabajo del equipo técnico que respalda las políticas de patrimonio en la comunidad».