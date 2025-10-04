Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del punto de venta ubicado en Alba de Tormes.

La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes

La Lotería Nacional dejó miles de euros en la capital este sábado

La Gaceta

Alba de Tormes

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:29

Comenta

La Primitiva ha vuelto a sonreír a la provincia de Salamanca con un boleto de primera categoría -6 aciertos-, que ha dejado 639.063,05 euros a un boleto sellado en Alba de Tormes y otro en Sangonera la Seca -Murcia-.

La combinación ganadora ha sido: 10, 12, 25, 39, 41 y 46. En el caso del complementario ha recaído en el número 44 y el reintegro en el 2.

El premio ha sido consignado en la Plaza Mayor, 17. En este caso, no ha habido premiados del especial -6 aciertos y el reintegro-. Cabe recordar que este sábado la Lotería Nacional dejo miles de euros en Salamanca capital.

