La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes La Lotería Nacional dejó miles de euros en la capital este sábado

La Gaceta Alba de Tormes Sábado, 4 de octubre 2025, 22:29

La Primitiva ha vuelto a sonreír a la provincia de Salamanca con un boleto de primera categoría -6 aciertos-, que ha dejado 639.063,05 euros a un boleto sellado en Alba de Tormes y otro en Sangonera la Seca -Murcia-.

La combinación ganadora ha sido: 10, 12, 25, 39, 41 y 46. En el caso del complementario ha recaído en el número 44 y el reintegro en el 2.

El premio ha sido consignado en la Plaza Mayor, 17. En este caso, no ha habido premiados del especial -6 aciertos y el reintegro-. Cabe recordar que este sábado la Lotería Nacional dejo miles de euros en Salamanca capital.