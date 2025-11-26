Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alumnos de la Formación «Asistir». S. DORADO

Los primeros auxilios, una prioridad en Ciudad Rodrigo

La 2ª promoción del AFE «Asistir» abarca reanimaciones y uso del desfibrilador de cara al trabajo en una residencia

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:53

Los alumnos del la 2ª promoción del programa público mixto de empleo y formación «Asistir», que se está llevando a cabo desde el mes de octubre, se han formado en primeros auxilios durante los últimos días antes de comenzar la fase de trabajos reales en la residencia Mixta de Ciudad Rodrigo.

En estas sesiones, impartidas por la coordinadora-docente sanitaria del programa, Rocío Corchete Rubio, se ha contado con un muñeco de reanimación cardiopulmonar cedido por Cruz Roja, así como con un muñeco bebé, con los cuales se aprendió a actuar ante un atragantamiento, practicando por ejemplo la maniobra de Heimlich.

Asimismo, han practicado vendajes, aprendido a actuar ante hemorragias, mordeduras, picaduras o intoxicaciones, y han conocido cómo funciona un desfibrilador semiautomático externo, cada vez más presente en el medio rural. Rocío Corchete recuerda en este sentido: «Sabiendo las nociones pertinentes se puede salvar la vida de muchas personas».

