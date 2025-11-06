Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las primeras nieves en La Covatilla. TEL

Las primeras nieves llegan a La Covatilla

A pesar de estas condiciones meteorológicas, la fecha de apertura de la temporada de esquí se mantiene fijada para el 5 de diciembre

TEL

La Covatilla

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:27

La bajada de las temperaturas ha dejado este jueves las primeras nieves de la temporada en la estación de esquí de La Covatilla, en la sierra de Béjar.

Desde primera hora de la mañana, una fina capa de nieve ha cubierto las pistas y alrededores de la estación, aunque se ha ido retirando a medida que avanzaba el día.

El descenso térmico ha dificultado los trabajos en el exterior, donde las bajas temperaturas han obligado a detener algunas labores previstas. No obstante, el equipo de mantenimiento continúa con los trabajos en el interior, centrados en la pintura y adecuación de las dependencias.

A pesar de estas condiciones meteorológicas, la fecha de apertura de la temporada de esquí se mantiene fijada para el 5 de diciembre, siempre en función del estado de las pistas y la evolución del tiempo durante las próximas semanas.

