Primera toma de contacto de la Junta y el nuevo gobierno de Béjar para avanzar en el plan de La Covatilla Antonio Cámara se reúne este jueves con dos directores generales para ver el estado de los fondos. Miguel Heras trabajará en el Ayuntamiento para gestionar esa inversión y realizar actos deportivos.

TEL Bëjar Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23 Comenta Compartir

El alcalde de Béjar, Antonio Cámara, se reunirá este jueves con la Junta de Castilla y León a través de los directores de Economía y Competitividad e Industria, Rosa Cuesta y Mariano Muñoz, en una primera toma de contacto apenas siete semanas después de haber regresado a la Alcaldía tras la moción de censura que derrocó el gobierno de PP y Vox.

El objetivo de esa reunión es, según ha avanzado el propio regidor, es evitar perder los tres millones de euros con que cuenta la ciudad desde diciembre de 2018. «Tendremos que aceptar el fracaso de la prórroga del Plan de Fomento» ha afirmado Antonio Cámara para añadir que «teníamos ya un plan con un presupuesto de ocho millones de euros, pero no se ha hecho nada más que anunciar cosas con promesas que no se pueden llevar a cabo», ha concluido.

De hecho, Antonio Cámara ha asegurado que esos proyectos tenían el respaldo unánime de la comisión de seguimiento del Plan de Fomento, pero han sido cambiados y, por ello, el nuevo equipo de Gobierno quiere recabar información del motivo por el que «se ha llegado a esta situación».

Para avanzar en ese plan, el alcalde ha anunciado la incorporación del corredor Miguel Heras el 1 de octubre al Ayuntamiento de Béjar como personal de especial confianza y asesoramiento del alcalde para temas vinculados a actividades de montaña y eventos deportivos municipales y, también, para el desarrollo del Plan de Fomento para la ciudad.

Ambos temas han abordado en una rueda de prensa sobre actualidad municipal en la que, a mayores, Antonio Cámara ha hablado de otros asuntos como la incorporación de dos agentes de la Policía Local debido a las deficiencias existentes en la plantilla de ese cuerpo municipal de seguridad, la tramitación de un contrato urgente para evitar que el Ayuntamiento se quedara sin técnico de turismo y la convocatoria de una plaza de técnico informático para garantizar la ciberseguridad en todos los sistemas municipales junto con una reestructuración de la plantilla municipal de trabajadores y funcionarios en la que trabaja el equipo de Gobierno.

También ha querido mandar un mensaje de tranquilidad para los padres y madres de alumnos ya que el Consistorio ha asumido la limpieza de los centros escolares después de haber caducado el contrato y haber concluido la prórroga.

LOS DETALLES

400.000 EUROS EN FACTURAS REPARADAS SIN CONTRATO

Antonio Cámara ha cifrado en 400.000 euros la cifra de facturas reparadas sin contrato que el actual equipo de Gobierno deberá afrontar como herencia del anterior, formado por PP y Vox. En este sentido, ha hablado de facturas sin contrato dentro del departamento de Turismo con respecto a la programación de la Noche en Blanco, del día del calderillo con la presencia del chef invitado, la placa entregada al homenajeado en el Bejarano Ausente y actuaciones del Corpus como la coral y los dulzaineros.

TERRENOS PARA AMPLIAR EL DEPÓSITO DE FUENTEBUENA

El alcalde también ha informado sobre la compra de los terrenos necesarios para que la Mancomunidad del Embalse de Béjar proceda a la ampliación del depósito ubicado en la pedanía de Fuentebuena para garantizar el abastecimiento a los pueblos de la comarca. La compra se ha materializado por unos 8.000 euros para desbloquear un proyecto estancado desde 2017, pero que cuenta con una inversión de 300.000 euros. En este sentido, ha calificado como «desinterés absoluto» por parte del anterior alcalde en esa mejora de ampliación.

INVERSIÓN PARA MEJORAR CALLES EN LOS PRAOS

El Ayuntamiento modificará el dinero destinado al camping del complejo deportivo de La Cerrallana para realizar mejoras de canalización y pavimentación en varias calles del barrio de Los Praos, que no han sido aún dadas a conocer.