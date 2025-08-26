4 M€ para prevenir los incendios en los pueblos de Salamanca La Diputación ayudará con hasta 25.000 euros a la compra de equipamientos a los municipios con mayor riesgo

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado de la diputada de Fomento y Medio Ambiente, Pilar Sánchez, ha presentado el nuevo Plan de Equipamientos para la Protección Civil y la Prevención de Incendios en los municipios de la provincia, con una dotación de 4 millones de euros en subvenciones.

Según ha explicado Iglesias, el plan «no surge de la noche a la mañana», sino que desde la institución provincial «se lleva tiempo escuchando a los alcaldes y evaluando las necesidades reales de nuestros pueblos«. No obstante, como ha reconocido, los incendios forestales de este verano han hecho que se impulse «con el objetivo de que los ayuntamientos dispongan cuanto antes de los medios necesarios».

Este plan contempla una subvención máxima general de hasta 15.000 euros por municipio y de hasta 25.000 euros para los municipios del Grupo I, que son los que tienen mayor riesgo de incendios al estar rodeados por mucha masa forestal. La Diputación incluye, además, una financiación extra de hasta 5.000 euros para los municipios que cuenten con núcleos de población y establece también una cofinanciación municipal del 20 % del presupuesto.

El presidente ha explicado que la subvención incluye una amplia gama de equipamientos como hidrantes, bocas de riego, autobombas portátiles, remolques contra incendios, carretillas, escaleras, batefuegos y extintores, entre otros materiales para la intervención inmediata en los cascos urbanos.

«Nuestra intención es que las bases de la convocatoria estarán listas en octubre para resolverse antes de final de año o en las primeras semanas del próximo año para que las compras del material puedan realizarse en junio de 2026», ha explicado. Además, como ha recalcado la diputada Pilar Sánchez, las ayudas tendrán un carácter retroactivo para que puedan incluirse las compras de material que hayan hecho los ayuntamientos desde el mes de junio.

Iglesias: «Durante los incendios siempre hemos estado al servicio de la Junta»

Javier Iglesias ha aprovechado la comparecencia ante los medios para defender la labor realizada por la Diputación de Salamanca durante los últimos incendios, «siempre al servicio de la Junta de Castilla y León», como ha recordado al ser preguntado por la no intervención de los bomberos de Béjar en el incendio de Jarilla, en Extremadura. «Nosotros siempre hemos estado a disposición de la Junta de Castilla y León, que es la administración que tiene el mando único durante los incendios forestales. Su personal técnico consideró que no era necesario activarnos porque el incendio estaba controlado», ha explicado. «Posteriormente —ha continuado explicando Iglesias— la Junta de Extremadura pidió la intervención de los bomberos de Béjar a las dos de la mañana para proteger el pueblo de Gargantilla y se actuó».