Presentada en Santa Marta la Guía del cocido 2026 de Salamanca y provincia La Escuela de Hostelería de la localidad ha acogido esta mañana el acto de la undécima edición de este proyecto que busca el mejor cocido de nuestra tierra en 21 establecimientos de la capital y provincia

EÑE / Paula Zorita Santa Marta de Tormes Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

La Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes ha acogido esta mañana la presentación de la Guía del Cocido Salamanca y Provincia 2026, un proyecto de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca que alcanza su undécima edición y se consolida como una cita imprescindible dentro del calendario gastronómico provincial. En esta edición participan 21 establecimientos, 14 ubicados en la capital y 7 en la provincia, que ofrecerán su versión de uno de los platos más reconocibles de la cocina española.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo; el diputado provincial de Turismo, Juan Carlos Zaballos; y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro, además de la concejala de Escuela de Hostelería y Consumo, Soraya Sánchez.

Durante su intervención, el alcalde de Santa Marta destacó el papel de la Escuela de Hostelería como referente en la formación especializada del sector. «Este año es especialmente bueno para la Escuela y para Santa Marta de Tormes porque la escuela ha recibido de la Junta más de medio millón de euros para desarrollar cursos de cocina de varios niveles, formando a personas que obtienen certificados de profesionalidad para un sector que cada vez requiere más profesionales», señaló. Mingo subrayó además el impacto social y laboral del centro: «Santa Marta, ese pequeño ayuntamiento del alfoz de la provincia, os da sus capacidades y formación a las empresas.

A lo largo de la historia, ha generado un índice de inserción laboral en torno al 70%». El regidor también destacó el proyecto de catering social vinculado a la escuela, orientado a las personas mayores más vulnerables del municipio. «Gracias por presentar la guía del cocido. Creo que con todo lo que he dicho es el mejor sitio. Apostáis por algo serio, cimentado sobre programas muy sólidos», añadió.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, Jorge Carlos Moro, puso en valor la consolidación de esta iniciativa gastronómica. «Es una actividad consolidada en el calendario gastronómico entre los salmantinos y también turistas que nos visitan. La guía del cocido va más allá de lo gastronómico y busca promocionar y dar a conocer uno de los platos más emblemáticos de la cocina española, combinando tradición y modernidad», afirmó. Moro destacó la buena acogida de la propuesta y la participación creciente: «Estamos muy satisfechos con la respuesta año tras año. Este éxito refuerza nuestro compromiso con la promoción de nuestra gastronomía y tradiciones». Además, adelantó que esta edición servirá para buscar «el mejor cocido de Salamanca y provincia», e invitó a nuevos establecimientos a inscribirse hasta el 7 de enero.

El diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos, animó a salmantinos y visitantes a disfrutar de la oferta gastronómica durante estas fechas, reivindicando el uso de producto local. «Invitar a la capital y provincia a que salgan a degustar en nuestros mejores restaurantes esta extraordinaria preparación culinaria, pero eso sí, que el garbanzo sea de La Armuña, que el vacuno sea ternera de Salamanca, que no falte el producto ibérico de Salamanca o los vinos de la tierra, y a ser posible, a fuego lento y en pote de barro», destacó.

La Guía del Cocido reúne información práctica para el público, con detalles sobre los establecimientos participantes, sus especialidades, horarios y precios. Todos ellos contarán con una acreditación oficial que garantiza una experiencia homogénea. El proyecto cuenta con el apoyo de la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Turismo de Salamanca, Cámara de Comercio, CES y diversas empresas y marcas vinculadas a la gastronomía y al producto de calidad.

El acto concluyó con una degustación de cocido elaborada por los alumnos de la Escuela de Hostelería, como muestra del talento y profesionalidad presentes en la formación culinaria del municipio.