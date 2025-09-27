Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Algunas de las calles en mal estado. EÑE
Preocupados por las calles en mal estado de Garcihernández

El Consistorio exige responsabilidades e impulsa la búsqueda de una solución urgente ante el malestar de los vecinos, mientras desarrolla otros proyectos

EÑE / Francisco Martín

Garcihernández

Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00

El Consistorio de Garcihernández mantiene firme su compromiso con los vecinos para garantizar calles transitables y seguras, mientras sigue impulsando proyectos de mejora del municipio.

La situación más urgente son las vías afectadas por la obra realizada hace cuatro años a través del Plan de Cooperación Bienal, que dejó las calles llenas de grava suelta. Las calles más perjudicadas son Molino, Ayuntamiento, San Juan, Alberti, Larga, Retama y la plaza de la Peregrina.

El mal estado de estas vías genera polvo, barro y dificultades para la circulación, especialmente de las personas mayores, convirtiendo desplazarse por el pueblo en una actividad complicada y peligrosa. Además, el mantenimiento constante de estas calles, incluyendo rellenarlas y barrer el material desprendido, supone un gasto importante para el Ayuntamiento. Por ello, el Consistorio reclama a la Diputación medidas inmediatas para corregir de manera definitiva la situación.

Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en otros proyectos que mejorarán la vida en el municipio. Destaca la construcción de un nuevo depósito de agua, cuya finalización está prevista para mediados de enero, que solucionará problemas de presión en muchos hogares. También se instalarán nuevas placas solares que complementarán las existentes, fomentando energía limpia y sostenible.

En el ámbito social y educativo, se ha aprobado la renovación del tejado del hogar del jubilado y se ha solicitado a la Junta la desafectación de las escuelas cerradas durante cuatro años, con el objetivo de habilitar espacios polivalentes para actividades culturales y educativas.

El Ayuntamiento de Garcihernández prioriza resolver el problema de las calles mientras avanza en proyectos de agua, energía y espacios públicos, reforzando la seguridad, la comodidad y el bienestar de todos los habitantes.

