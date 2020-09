Preocupación en Navales y Éjeme por el positivo por COVID de la médica

La médica que comparten los municipios salmantinos de Navales y Éjeme ha dado positivo en la prueba del coronavirus, según confirman los alcaldes de ambas localidades, que han querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus vecinos a pesar de que se ha roto la calma en los pueblos, asegurando además que por el momento no hay más contagios en la zona.

La facultativa —que ya había reanudado las consultas presenciales— estaba de vacaciones desde el jueves pasado y comenzó a sentirse mal “el viernes o el sábado”, como explica Rubén González, alcalde de Navales, quien ha estado en contacto telefónico con la médico: “No sabemos dónde ha podido ser el contagio, pero sí sabemos que ahora está bien, sin ninguna molestia y en casa”. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos a través de un edicto —en el que también se les ha informado de la situación— que les comuniquen si tienen síntomas para poder tomar medidas lo antes posible. “Aunque ya se hacían consultas presenciales se han cumplido todos los protocolos y se ha evitado en la medida de lo posible el contacto con los pacientes como en el caso de las recetas”, explica el regidor de Navales.

En el caso de Éjeme —que también recibe la asistencia sanitaria de la misma médico— sólo se habían llegado a realizar dos días de consultas presenciales ya que la facultativa sólo visita el municipio una vez a la semana. “A mí me ha llamado ella personalmente para explicarme lo que pasaba, que estaba contagiada y para decirme que probablemente no habría contagiado a nadie porque siempre iba protegida. La verdad es que estamos bastante tranquilos en ese sentido y en el pueblo no hay más contagios”, asegura el alcalde, Ángel Luis González.

Desde ambos municipios intentan evitar que cunda el alarmismo entre la población, ya que por el momento no se han detectado más positivos y en el centro médico se han respetado en todo momento las medidas sanitarias para evitar rebrotes del virus.