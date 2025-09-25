Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Actividad en un parque de Peñaranda.

El PP pide más plazas de actividades culturales y deportivas en Peñaranda

Los populares demandan al Ayuntamiento soluciones y transparencia para solucionar «una situación que genera malestar entre numerosos vecinos»

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Peñaranda de Bracamonte

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:21

El Partido Popular de Peñaranda de Bracamonte ha dado a conocer que vecinos reclaman mayor transparencia y ampliación de plazas en actividades deportivas y culturales municipales.

«Cada año, al inicio del periodo de inscripción para talleres culturales y actividades deportivas organizadas por el Ayuntamiento, se repite una situación que genera malestar entre numerosos vecinos: la prioridad otorgada a los antiguos alumnos hace que, en muchos casos, no queden plazas disponibles para nuevas inscripciones», informan desde el Grupo Popular.

Los populares explican que «el problema no reside únicamente en la falta de plazas, sino en la ausencia de comunicación clara hacia la ciudadanía». «Son muchos los vecinos que, desconociendo que las vacantes ya están cubiertas, acuden a primera hora de la mañana para hacer cola, solo para ser informados después de que deben dejar sus datos en lista de espera por si se produce alguna baja», reclaman. «Esto supone una pérdida de tiempo y una experiencia frustrante para quienes desean participar en las actividades municipales», indican.

Desde el Grupo Popular proponen al Ayuntamiento que mejore los canales de comunicación, informando con antelación y en tiempo real del estado de las plazas disponibles en cada actividad. Solicitan que estudie la ampliación de grupos, talleres y clases, con el fin de dar respuesta a la creciente demanda que cada año queda sin atender y que ofrezca soluciones de gestión más ágiles y equitativas, que permitan una participación más amplia.

