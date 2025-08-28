El PP pide a la Diputación que se sume a la lucha por una PAC «fuerte, justa y profesional» El Grupo Popular lleva al pleno de este viernes una moción en defensa de los agricultores y ganaderos salmantinos y en contra del anunciado recorte de la Política Agraria Común para los próximos años

José Ángel Montero Jueves, 28 de agosto 2025, 13:40 Comenta Compartir

El Grupo Popular de la Diputación de Salamanca llevará al pleno del viernes de la institución provincial una moción en la que insta a todos los grupos a apoyar al sector agrícola y ganadero de la provincia a través de la defensa y puesta en marcha de una Política Agraria Común (PAC) sin recortes de ningún tipo y que apueste abiertamente por un programa «fuerte, justo y profesional», que en palabras de la portavoz del PP en la Diputación, Pilar Sánchez, «defienda y proteja a quienes trabajan la tierra y que sostenga la economía de nuestros pueblos y asegure el futuro de nuestra provincia», por entender que el nuevo marco financiero anunciado por la Comisión Europea para 2028-2024 «ha encendido todas las alarmas del campo», ya que plantea un importante recorte en la asignación que se estima entre el 20 % y el 30 %. «Consideramos que esta decisión es inaceptable», apostilla Sánchez.

A este respecto, la portavoz del Grupo Popular en la Diputación se acoge a la declaración suscrita este mismo año entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias en defensa de una PAC profesional y justa, consciente de que desde la institución provincial «tiene que defender los intereses del campo de Salamanca, pues este nuevo planteamiento es un golpe directo a la agricultura y a la ganadería profesional, que son la base económica y social de nuestros pueblos y de nuestra provincia».

Ante los últimos acontecimientos, Pilar Sánchez apuesta por la defensa de una PAC que «garantice unos ingresos justos, apoye el relevo generacional, proteja al campo y, sobre todo, mantenga vivo el mundo rural», donde no se olvide de «compensar a los agricultores y ganaderos por los elevados costes de proyección y premiar su labor en defensa de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales», subraya la portavoz del PP en la Diputación, quien rechaza también la propuesta de integrar en una misma estructura el FEAGA y el FEADER, pues esto llevaría «a la pérdida del liderazgo de la PAC, que quedaría subordinada y diluida entre las prioridades nacionales y supondría una grave riesgo en la actual igualdad entre países y regiones», argumenta.

Solo en Salamanca el pasado año se beneficiaron de la PAC más de 7.000 agricultores, que recibieron cerca de 158 millones de euros. «Por eso defendemos el modelo tradicional de nuestra provincia, que está basado en la agricultura profesional; por eso, no podemos aceptar medidas que penalicen estas explotaciones atendiendo a otra mayor dimensión», concluye Pilar Sánchez.