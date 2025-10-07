El PP pide una alternativa para el pabellón del polideportivo antes de convertirlo en pista de pádel cerrada Acusan al equipo de gobierno de tomar una decisión sin haber escuchado previamente ni a los clubes deportivos ni a los usuarios de estas instalaciones

J. H. Peñaranda de Bracamonte Martes, 7 de octubre 2025, 11:50 Comenta Compartir

El Grupo Popular ha querido hacer pública su preocupación por la decisión del equipo de gobierno de ubicar una pista de pádel cerrada en el interior del pabellón del polideportivo municipal sin tener una alternativa para el resto de usuarios. «Una decisión que, una vez más, se ha tomado sin escuchar ni a los clubes deportivos ni a quienes usan a diario esas instalaciones», consideran desde este grupo que forma parte de la oposición en el Ayuntamiento de Peñaranda, .

«Lo lógico, y lo sensato, es que primero se cree un nuevo espacio multiusos de entrenamiento que permita a los clubes seguir desarrollando su actividad, y después se valore la adecuación del pabellón para una pista de pádel cerrada», opinan.»Hacerlo al revés es empezar la casa por el tejado», añaden en nota de prensa.

«Peñaranda necesita más deporte, sí, pero también más orden y más escucha», inciden.

El PP ofrece los siguientes argumentos a través de su misiva:

A través de su escrito, el PP explica que «el pabellón de Peñaranda es hoy un espacio saturado, que acoge cada tarde las escuelas deportivas municipales, los entrenamientos de clubes y asociaciones y diferentes actividades dirigidas a todas las edades. Incorporar ahora las obras para construir en él una pista de pádel cerrada, afectaría de forma drástica al desarrollo de esas actividades y a los deportistas que ya hoy se ven con dificultades para entrenar en condiciones».

En el último pleno celebrado este viernes, preguntamos por esta cuestión, y la alcaldesa aseguró que se estaban barajando otras localizaciones para dar cobertura a los deportistas que quedarían sin espacio. Pero esta decisión creemos que no viene más que a poner un parche a este roto.

Hemos comprobado el malestar de varios clubes peñarandinos ante una decisión política que afecta directamente a su actividad deportiva. Algunos se enteraron solo unas horas antes de que la noticia se hiciera pública en la prensa, y otros recibieron información que nada tenía que ver con la construcción de una pista de pádel.

Estos clubes trabajan por el deporte base, movilizan a decenas de niños, niñas y también adultos. Por ello, merecen al menos ser escuchados antes de anunciar unas obras que condicionan su labor diaria.

También conviene recordar que el actual equipo de Gobierno lleva años prometiendo mejoras en las instalaciones deportivas que siguen sin cumplirse. Compromisos que se anuncian con titulares, pero que no se traducen en hechos.

Desde el Partido Popular creemos en el deporte como motor de convivencia, salud y educación.

Por eso pedimos planificación, diálogo y sentido común: primero garantizar espacios adecuados para todos los clubes y después acometer la pista de pádel cerrada.