El PP de Peñaranda pide que mejore la organización del personal municipal

Reclaman medidas para garantizar que «los servicios públicos funcionen con eficacia y calidad»

J. H.

J. H.

Peñaranda de Bracamonte

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:37

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte ha mostrado su preocupación por lo que consideran «falta de organización del personal municipal». Se trata de «una situación que, desde hace tiempo, genera malestar tanto entre los vecinos como entre los propios trabajadores», han explicado este viernes desde el PP mediante notra de prensa.

«Los peñarandinos nos trasladan que las obras municipales se eternizan, los servicios esenciales de limpieza viaria no se realizan de la forma adecuada y que, en definitiva, el día a día de la ciudad se resiente por la falta de una correcta planificación», ha dado a conocer la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Eva López.

El Grupo Popular denuncia «falta de dirección y coordinación en el área de personal». «Creemos que es urgente que el equipo de gobierno se tome en serio este problema y adopte las medidas necesarias para garantizar que los servicios públicos funcionen con eficacia y calidad», recomiendan.

«Nuestro objetivo es sencillo:que Peñaranda funcione», aseguran. «Los ciudadanos merecen una ciudad limpia con obras que se ejecuten en tiempo y forma, y con trabajadores municipales bien organizados y apoyados para poder desarrollar su labor», continúan.

