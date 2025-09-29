El PP pedirá en el próximo pleno reforzar los efectivos de la Guardia Civil en la provincia La iniciativa cuenta con el respaldo de la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL

María Andrea Sandia Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:41

El Partido Popular de Salamanca defenderá en el próximo pleno una proposición para reclamar al Gobierno central el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil en los municipios de la provincia. La iniciativa ha sido presentada en la Diputación Provincial por los diputados David Mingo y Pilar Sánchez y cuenta con el respaldo de la asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL, que ha trasladado la falta de efectivos y medios suficientes para atender las necesidades del territorio.

«A nivel nacional se estima que faltan 17.000 agentes de la Guardia Civil y hacen falta un 30 % más de guardias en nuestra provincia. En Salamanca hay 790 agentes, de los cuales en los próximos años pasarán a la reserva un número importante de ellos, por lo que la plantilla quedará mucho más disminuida», ha destacado Pilar Sánchez, diputada y portavoz del partido.

Una carencia de personal que, según han subrayado los populares, se traduce en dificultades para garantizar la seguridad en los pueblos más pequeños, donde la presencia de agentes es menor y la respuesta ante las incidencias resulta más complicada.

«En algunas zonas rurales las rotaciones están funcionando con números muy por debajo del mínimo necesarios. Las unidades cuentan con menos del 50 % de la plantilla teórica, lo que impide organizar los turnos de manera adecuada», ha incidido la portavoz.

Además de la ampliación de efectivos, la proposición plantea la necesidad de incrementar los recursos materiales y técnicos. «Los cuarteles están en una situación precaria con unas condiciones muy insalubres e inseguras. Los vehículos también están en mal estado y la tecnología está desfasada», ha reprochado la diputada Pilar Sánchez, quien ha resaltado que la situación ha sido «denunciada por las asociaciones de guardias civiles».

Además, el grupo popular ha criticado la actitud del Gobierno central. «El Gobierno de España en vez de defender a quienes luchan contra los delitos, en lugar de apoyar y dar medios a quienes persiguen la delincuencia y el crimen organizado, lo que hace es, por intereses personales, atacar a esta institución», ha reprochado el diputado David Mingo.

El PP presentará en el próximo pleno una iniciativa en la que instará al Ministerio del Interior a reforzar de manera prioritaria los efectivos asignados a la provincia de Salamanca, sobre todo en los puestos de seguridad ciudadana. También se solicitará el incremento de recursos materiales y medios técnicos para que estos agentes puedan llevar a cabo su trabajo de manera segura y eficaz.